إصابة عثمان ديمبيلي

أعلن نادي برشلونة عن إصابة لاعبه عثمان ديمبيلي خلال مباراة قادش أمس السبت.

وأفاد برشلونة أن جناحه الفرنسي قد أصيب بشد في العضلة الخلفية اليمنى.

لتكون تلك الإصابة العضلية التاسعة التي يتعرض لها ديمبيلي منذ انضمامه إلى برشلونة قادما من بوروسيا دورتموند عام 2017.

❗ COMUNICADO MÉDICO | Dembélé Las pruebas realizadas han mostrado que el jugador francés tiene una elongación en los isquiotibiales del muslo derecho 🔗 Todos los detalles: https://t.co/cUDo0dV9du pic.twitter.com/vzjt6PHbRz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 6, 2020

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هذا النوع من الإصابات يبعد اللاعب عادة عن الملاعب لمدة أسبوع أو أسبوعين بحسب قوة الإصابة.

مما يجعل ديمبيلي خارج حسابات مدربه رونالد كومان أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وليفانتي في الدوري الإسباني، بشكلٍ مبدئي.

وكان ديمبيلي قد دخل بديلا في صفوف برشلونة بين الشوطين خلال الهزيمة 1-2 على أرض قادش، وأكمل المباراة حتى نهايتها.

ديمبيلي (23 عاما) شارك هذا الموسم في 12 مباراة بواقع 577 دقيقة، وسجّل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، قبل أن تعود الإصابات لمطاردته.

وينضم ديمبيلي لقائمة إصابات برشلونة التي تشمل: أنسو فاتي، وجيرارد بيكيه، وسيرجي روبيرتو، وصامويل أومتيتي الذي بات قريبا من التعافي.

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