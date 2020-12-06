خبر في الجول – وصول البطاقة الدولية لـ أحداد.. المغربي جاهز للمشاركة مع الزمالك

بات حميد أحداد جاهزا للمشاركة مع الزمالك في المباريات المقبلة، بعد وصول بطاقته الدولية.

وعلم FilGoal.com أن البطاقة الدولية لـ أحداد قد وصلت بالفعل خلال الساعات الماضية.

وبالتالي صار أحداد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو، قبل خوض أول مباراة في الدوري المصري أمام المقاولون العرب.

وانتظم أحداد في تدريبات الزمالك بالفعل بدايةً من أمس السبت.

أحداد (26 عاما) لعب معارا إلى الرجاء البيضاوي في الموسم الماضي، وتألق معه وقاده للفوز بالدوري المغربي والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجّل أحداد 9 أهداف في 29 مباراة خاضها مع الرجاء بالموسم الماضي، بالإضافة إلى صناعته 3 أهداف.

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