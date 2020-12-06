شريف: الأهلي لم يفاتحني في تجديد عقدي.. وعدم مشاركتي في الكأس أمر طبيعي

قال محمد شريف مهاجم الأهلي إن إدارة النادي لم تفاتحه في تجديد تعاقده مضيفا أن عدم مشاركته مع الفريق في مباراتي الكأس طبيعية.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح شريف عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "عقدي مع الأهلي ينتهي بعد موسم ونصف في يناير 2022، ولم يفاتحني أحد في تجديد تعاقدي".

وأضاف "تلقيت عدة عروض محلية وخارجية بعد انتهاء إعارتي لإنبي، ولكن القرار لم يكن بيدي لأن عقدي ممتد مع الأهلي، وأعد جماهيره بتقديم موسم لا يقل عن أدائي مع إنبي".

وتابع "أسعى للمشاركة والتواجد بشكل أساسي مع الأهلي وليس لأكون ضيف شرف".

وتابع محمد شريف "عدم مشاركتي في مباراتي الكأس ضد الاتحاد ثم طلائع الجيش طبيعية لأنني لم أتدرب مع الفريق سوى مرة واحدة في المعسكر والإصابة بفيروس كورونا طالت معي".

وأشار "أتمنى أيضا استعادة بريق الرقم 10 مع الأهلي، وألا يكون لعنة مثلما يتردد"، وتابع ضاحكا "لا أعلم ما يحدث معي منذ زواجي".

وأتم تصريحاته "تنتظرنا بطولات أخرى خلال الفترة القادمة، فالأهلي ينافس على كل البطولات، والفوز ببطولة يسعد 70 مليون أهلاوي، ونتمنى أن نسعدهم دائما، وأشارك في هذه الإنجازات".

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