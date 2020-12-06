العشري: أعتبر نفسي فائزا بالكأس.. يكفيني فخرا الخسارة أمام الأهلي بركلات الترجيح

أشاد طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش بلاعبيه معتبرا نفسه فائزا بكأس مصر رغم الخسارة أمام الأهلي بركلات الترجيح في في المباراة النهائية.

وصرح العشري عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "قدر الله وما شاء فعل، قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير بطل إفريقيا والدوري، مثل هذه المباريات تولد الحماس والطاقة".

وأشار "صمدنا أمام فريقين كبيرين 360 دقيقة، وتوقع الجميع أننا سنلعب مباراة دفاعية بحتة أمام الأهلي، ولكن الطرد أثر علينا بشكل كبير خاصة أننا نواجه فريقا كبيرا".

وتابع "مستوانا في نهائي الكأس يدل على شخصية جديدة لفريق الطلائع ورسالة اطمئنان قبل انطلاق الدوري، والكل هنأنا على الأداء رغم خسارة اللقب، لابد أن نتقبل ثقافة الفوز والهزيمة، والروح الرياضية دائما هي ما تتصدر المشهد".

واستطرد "اللعب ضد الأهلي لا يحتمل أي نقص عددي، فهم يتحركون بدون كرة بشكل جيد بينما نتراجع جميعا خلف الكرة في الحالة الدفاعية، لذا أي نقص في المنظومة الدفاعية يؤثر على الفريق، ورغم سيطرة الأهلي، ولكن أغلقنا كل الممرات نحو مرمى الحارس محمد بسام مع الاعتماد على الثنائي ناصر منسي وإسلام محارب في المرتدات".

وتابع طارق العشري "أعتبر نفسي فائزا وأهنئ الأهلي على اللقب وفريقي على الأداء".

وبشأن حظوظ فريقه في مباراة السوبر المصري ضد الأهلي، رد طارق العشري "لن أخفي على أحد، كان لدينا طموح كبير جدا للفوز باللقب، بطولة الكأس ملهاش كبير، لقد حققت من قبل الكأس والسوبر مع حرس الحدود".

وأردف "نحاول بناء شخصية البطل في الطلائع وننتقل من المناصب الشرفية للتتويج، هذا يحتاج مجهودا كبيرا من الجهاز الفني والإدارة، وأسعى لتكون السوبر أول بطولة في تاريخ الطلائع".

وبسؤاله من الأصعب في الكأس مواجهة الأهلي أم الزمالك في قبل النهائي، أجاب طارق العشري "الفريقان أخذا منا تركيزا كبيرا، مشوار الفريق كان صعبا في الكأس لقد تجاوز بيراميدز تحت قيادة عبد الحميد بسيوني وأشكره كثيرا، ثم نجحنا في استغلال ظروف الزمالك، فهو فريق كبير جدا، ولديه عناصر تستغل أنصاف الفرص، ولكن خسارة بطولة قارية كبيرة أمام الغريم التقليدي أثر عليه بلا شك، وكان الزمالك مكسورا نفسيا، لذا ركزنا على العامل النفسي".

وأشار "مباراة الأهلي أصعب لأنه يلعب على البطولة دائما، ولاعبوه يمثلون قوام المنتخب وخارجون من نشوة الفوز ببطولة إفريقيا، وهو ما تتطلب منا تركيزا أكبر، لذا الوصول لركلات الترجيح أمر يحسب للاعبي الطلائع وأثبتوا لجماهير الكرة المصرية أن هناك فريق قادم في الدوري سيكون صعب المراس".

وأتم طارق العشري "استفدت من المباراتين فنيا وتكتيكيا، لقد منحا الفريق شخصية وثقلا فنيا، ويكفي فخرا الخسارة بركلات الترجيح أمام الأهلي".

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