الدرندلي: الخطيب فاجأنا باختيار موسيماني.. لم يخطر ببال أحد

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 14:17

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - موسيماني

أشاد خالد الدرندلي أمين الصندوق بمجلس إدارة الأهلي بقرار رئيس النادي محمود الخطيب بالتعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وصرح الدرندلي عبر إذاعة أون سبورت "قرارات الخطيب ولجنة الكرة صائبة، وآخرها التعاقد مع موسيماني، كان هناك تحديا وانتاب الكثيرون القلق ولم يصدق الآخرون هذه الخطوة".

وأضاف "الخطيب فاجأنا باختيار موسيماني، كنا نسمع عنه وعن إنجازاته مع صنداونز".

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واستدرك الدرندلي "كنا نتجه إلى أوروبا للبحث عن مدرب جديد، لم يخطر ببال أحد التعاقد مع موسيماني".

وأتم تصريحاته "واجهتنا ظروف عديدة في منتهي الصعوبة من توقف الدوري وفيروس كورونا، ولكن الأهلي اعتاد تجاوز الصعاب وسبق له الفوز بدوري الأبطال عام 2012 في ظل توقف النشاط تماما بعد حادثة ستاد بورسعيد".

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