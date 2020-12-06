باريس سان جيرمان يفسخ عقد خيسيه

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 13:13

كتب : FilGoal

خيسي رودريجيز

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن فسخ التعاقد مع لاعبه خيسيه رودريجيز.

خيسي

النادي : سبورتنج لشبونة

باريس سان جيرمان

وكان عقد خيسيه يمتد مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو المقبل، لكن النادي الفرنسي أنهاه بشكلٍ مبكر.

ولم يتطرق باريس سان جيرمان في بيانه إلى أسباب الانفصال بين الطرفين، إلا أن تقارير أرجعته لأسباب سلوكية.

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موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي نقل في وقتٍ سابق عن مصدر داخل باريس سان جيرمان أنهم "لن يسمحوا بتلويث اسم النادي حتى ولو كان ذلك بواسطة لاعب ثانوي مثل خيسيه".

وظهر خيسيه في صور من حفل بـ جزر الكناري –مسقط رأسه- دون ارتداء كمامات طبية أو وجود تباعد اجتماعي.

وتورط خيسيه في الكثير من المشكلات الخاصة خارج الملعب، بالتحديد مع صديقته أوراه رويز والدة نجله نيان.

خيسيه (27 عاما) انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2016 قادما من ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو.

لكنه فشل في ترك بصمته بالعاصمة الفرنسية، وخرج معارا خلال تلك الفترة إلى لاس بالماس، وستوك سيتي، وريال بيتيس، وسبورتنج لشبونة.

وخاض خيسيه إجمالا 18 مباراة فقط بقميص باريس سان جيرمان، سجّل خلالها هدفين.

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