الجنايني: السوبر الإفريقي في برج العرب أو ملعب السلام ونعرف موعدها قريبا

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 12:10

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - طلائع الجيش

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي ستقام في مصر.

صرح الجنايني عبر إذاعة أون سبورت "المباراة ستقام في مصر ليس لدي أي إخطار عكس ذلك".

وأضاف "الموقف النهائي للسوبر الإفريقي بشأن موعد اللقاء سيتحدد اليوم أو غدا، المباراة ستقام في مصر على ملعب برج العرب أو السلام".

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وتابع رئيس اتحاد الكرة في سياق آخر "الإعلان عن جدول الدوري اليوم السبت، وجاهزون بكل شيء، لكن كنا ننتظر بشكل نهائي الموافقات الأمنية وتحديد الملاعب".

وواصل "الإعلان عن موعد مباراة السوبر المصري قريبا بعد تحديد ارتباطات انطلاق الدوري".

وأكد عمرو الجنايني في ختام تصريحاته "لا نية لمد القيد 4 أيام إضافية عن الموعد المحدد سلفا، ونتمنى التوفيق لجميع الأندية".

الأهلي السوبر الإفريقي الدوري المصري
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