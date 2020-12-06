رئيس لجنة الأهلي الطبية: وليد سليمان لا يعاني من أي أعراض.. هذا سبب عزله

الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 00:45

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي - أبو قير للأسمدة

قال محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، إن مسحة وليد سليمان لاعب الفريق مازالت إيجابية، لكنه لا يعاني من أي أعراض من أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وأوضح شوقي عبر أون تايم سبورتس 2: "مسحة وليد سليمان مازالت إيجابية، ولكنه لا يعاني من أي أعراض".

وأردف "أسرة وليد سليمان بالكامل مصابة بالفيروس، فحاولنا إبعاده عنهم، هذا سبب عزله في مستشفى".

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وأكمل "سليمان خضع لمسحة جديدة اليوم نتمنى أن تخرج سلبية. من المنتظر أن تكون مسحة أليو ديانج سلبية في الأيام القليلة المقبلة كذلك".

حرص وليد سليمان نجم الأهلي على توجيه رسالة اطمئنان لجماهير المارد الأحمر بعد ذهابه إلى المستشفى.

وكتب وليد سليمان عبر صفحته الرسمية على (انستجرام): "أشكر كل من تحدث معي وكان قلقا علي".

وأضاف "لكن الأمر لا يستحق ولا داعي للقلق وحالتي جيدة الحمد الله".

وأوضح "كل ما في الأمر أنني في المستشفى أقوم ببعض التحاليل فقط".

وأتم "اطمئن كل من يحاول التواصل معي واطمئن الجماهير".

وتحدث مصدر مسؤول في الأهلي في وقت سابق مع FilGoal.com لينفي تدهور حالة وليد سليمان بسبب فيروس كورونا وشدد على أنه ذهب للمستشفى للاطمئنان فقط. (طالع التفاصيل)

وليد سليمان الأهلي فيروس كورونا
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