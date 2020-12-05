مصدر بـ الأهلي يوضح لـ في الجول: سبب عزل وليد سليمان في مستشفى

كشف مصدر مسؤول داخل الأهلي سبب عزل وليد سليمان جناح الفريق المخضرم في إحدى المستشفيات.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com أن العزل لم يأت بسبب التدهور في الحالة الصحية للاعب، ولكن للنقاهة من إصابته بفيروس كورونا.

وكشف المصدر أن عدوى كورونا تفشت بين أفراد عائلة وليد سليمان، ما قد يعرضه للفيروس مرة أخرى وبالتالي يثبط من عملية تعافيه.

وشدد المصدر، أن سليمان لا يعاني من أي مضاعفات خطيرة جراء إصابته بكورونا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قد أعلن قبل أسبوع أن مسحة وليد سليمان جاءت سلبية، يوم السبت الماضي.

وغاب سليمان عن فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك يوم الجمعة قبل الماضي، وتخطي عقبة الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر، كما يغيب عن آخر مباراة للأهلي هذا الموسم، ضد طلائع الجيش، في نهائي كأس مصر، مساء اليوم السبت.

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