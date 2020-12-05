مصدر بـ الأهلي يوضح لـ في الجول: سبب عزل وليد سليمان في مستشفى

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 17:33

كتب : أحمد الخولي

وليد سليمان - الأهلي - أبو قير للأسمدة

كشف مصدر مسؤول داخل الأهلي سبب عزل وليد سليمان جناح الفريق المخضرم في إحدى المستشفيات.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com أن العزل لم يأت بسبب التدهور في الحالة الصحية للاعب، ولكن للنقاهة من إصابته بفيروس كورونا.

وكشف المصدر أن عدوى كورونا تفشت بين أفراد عائلة وليد سليمان، ما قد يعرضه للفيروس مرة أخرى وبالتالي يثبط من عملية تعافيه.

أخبار متعلقة
الأهلي لـ في الجول: ندرس دعوة الزمالك لاحتفالية نادي القرن.. لسنا في أزمة مع أي طرف مواعيد مباريات السبت 5 ديسمبر 2020.. طلائع الجيش يتحدى الأهلي في نهائي الكأس عن تفوق العشري والحافز الإفريقي.. ماذا قال لاعبو الأهلي والطلائع عن نهائي الكأس

وشدد المصدر، أن سليمان لا يعاني من أي مضاعفات خطيرة جراء إصابته بكورونا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قد أعلن قبل أسبوع أن مسحة وليد سليمان جاءت سلبية، يوم السبت الماضي.

وغاب سليمان عن فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك يوم الجمعة قبل الماضي، وتخطي عقبة الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر، كما يغيب عن آخر مباراة للأهلي هذا الموسم، ضد طلائع الجيش، في نهائي كأس مصر، مساء اليوم السبت.

وليد سليمان الأهلي فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل نهائي كأس مصر – طلائع الجيش بـ هجوم ناري ضد الأهلي 14 دقيقة | مصر
تشكيل نهائي كأس مصر - بانون وطاهر أساسيان مع الأهلي أمام طلائع الجيش 16 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الثاني على التوالي.. سيتي يهزم فولام بثنائية 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - نهضة بركان يفتتح الدوري المغربي بالفوز على الزمامرة 34 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
كاف يعلن عن بدء مشروع لاحتراف الحكام 36 دقيقة | إفريقيا
خبر في الجول – إسلام صالح يخرج من حسابات الزمالك 49 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - الشيخ يوقع على عقود انضمامه لـ الزمالك 51 دقيقة | ميركاتو
صالح جمعة: سيظل ارتدائي لقميص الأهلي وساما على صدري.. وأعتذر للجماهير 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 3 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 4 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد
قد ينال إعجابك