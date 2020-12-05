خبر في الجول – صفقة انضمام غزال لـ الزمالك في خطر بسبب بامبو

صارت صفقة انضمام علي غزال لـ الزمالك، مهددة بالفشل، بسبب عدم توصل الأبيض وسموحة لاتفاق بشأن كريم بامبو.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك عرض الحصول على غزال، المتفق فعليا مع النادي السكندري على الانضمام إليه، مقابل حصول سموحة على خدمات بامبو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

ولكن، صمم مسؤولو سموحة على الحصول على خدمات بامبو بشكل نهائي، ما يهدد الصفقة بالتعثر.

ومن المنتظر أن تجمع جلسة بين مسؤولي الزمالك وسموحة في الساعات المقبلة، لحسم الأمر.

وفي حال فشل صفقة غزال، من المتوقع أن يتجه مؤشر صفقات الزمالك إلى محمد عبد العاطي، لاعب وسط وادي دجلة. (طالع تفاصيل التفاوض معه من هنا)

وضم الزمالك بشكل رسمي لصفوفه حتى الآن، حمزة المثلوثي وأمير عادل في صفقتي انتقال حر، فيما عاد محمد أشرف روقا وأحمد أبو الفتوح من الإعارة.

بينما رحل كابونجو كاسونجو ومعروف يوسف ومحمد صبحي ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد رفعت، وتمديد إعارة رزاق سيسيه إلى الاتحاد السكندري.