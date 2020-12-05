وليد سليمان في رسالة لجماهير الأهلي: أنا بخير.. لا داعي للقلق

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 20:43

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي - طلائع الجيش

حرص وليد سليمان نجم الأهلي على توجيه رسالة اطمئنان لجماهير المارد الأحمر بعد ذهابه إلى المستشفى.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وكتب وليد سليمان عبر صفحته الرسمية على (انستجرام): "أشكر كل من تحدث معي وكان قلقا علي".

وأضاف "لكن الأمر لا يستحق ولا داعي للقلق وحالتي جيدة الحمد الله".

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وأوضح "كل ما في الأمر أنني في المستشفى أقوم ببعض التحاليل فقط".

وأتم "اطمئن كل من يحاول التواصل معي واطمئن الجماهير".

وتحدث مصدر مسؤول في الأهلي في وقت سابق مع FilGoal.com لينفي تدهور حالة وليد سليمان بسبب فيروس كورونا وشدد على أنه ذهب للمستشفى للاطمئنان فقط. (طالع التفاصيل)

وليد سليمان الأهلي
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