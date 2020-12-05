الفوز الثاني على التوالي.. سيتي يهزم فولام بثنائية

نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز الثاني على التوالي له في الدوري الإنجليزي لأول مرة هذا الموسم، بالانتصار على فولام.

وفاز مانشستر سيتي على فولام بثنائية دون رد، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد.

وذلك بعد أن حقق سيتي الفوز في المباراة السابقة على بيرنلي بخماسية دون رد.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 18 ليصعد إلى المركز الرابع بجدول الترتيب لأول مرة هذا الموسم.

بينما تجمد رصيد فولام عند النقطة 7 في المركز الـ17.

تقدم سيتي في الدقيقة 6 عن طريق رحيم ستيرلينج بعد تمريرة رائعة من كيفين دي بروين وضعته أمام المرمى.

ثم أضاف دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 26 من ركلة جزاء حصل عليها رحيم ستيرلينج.

وأهدر لاعبو مانشستر سيتي عدة فرص لتسجيل المزيد من الأهداف أمام فولام وحارسه ألفونسو أريولا الذي تصدى للكثير من الكرات الصعبة.