كاف يعلن عن بدء مشروع لاحتراف الحكام.. وظهور مصري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن مشروع لاحتراف الحكام للعبة بشكل رسمي، حيث وقع عقودا مع 20 حكما لمدة عام.

وأوضح كاف عبر موقعه الرسمي أن 18 حكما، وحكمتين، سيتلقون مرتبا شهريا ومكانا للتدريب، بتوزيع عادل بين الـ 6 مناطق الجغرافية الخاصة بالاتحاد القاري.

وكشف إيدي ماييه رئيس لجنة الحكام في كاف، أن الحكام سيتم تزويدهم أيضا بمدربين في كل منطقة جغرافية، لتدريبهم بدنيا وعلى تقنية الفيديو.

وأوضح ماييه: "هدفنا واضح، وهو رفع مستوى الحكام الأفارقة".

وينتوي كاف بحسب ماييه، أن يكون ممثلي إفريقيا في كأس العالم 2022 من مجموعة الـ 20.

وأتم "أريد من الاتحادات الأعضاء أن يتخذوا نفس الخطوة، لتطوير مستوى التحكيم في القارة".

وضمت قائمة الحكام المعينين، المصري أمين عمر، بجانب ظهور لكبار حكام القارة.