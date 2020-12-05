غزال أو عبد العاطي.. في الجول يكشف موقف الزمالك من حسم صفقة لاعب الوسط

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 16:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

علي غزال - مصر - جنوب إفريقيا

يفاضل نادي الزمالك في الوقت الراهن بين أكثر من حل لتدعيم مركز خط الوسط في الفريق.

الزمالك يضع أمام عينيه أكثر من حل، أبرزهم محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة، وعلي غزال لاعب الوسط الدولي الحٌر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لجنة الكرة في نادي الزمالك تفاضل بين اللاعبين. وتبنى أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالنادي، فكرة التعاقد مع علي غزال.

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ورغم أن غزال كان قد أتم اتفاقه مع سموحة، لكن أيمن يونس يجري محاولات مع إدارة سموحة للعدول عن الصفقة وترك اللاعب للزمالك في حالة الاستقرار على ضمه.

FilGoal.com كشف في وقت سابق بأن الزمالك عرض استعارة محمد عبد العاطي من وادي دجلة مقابل إعارة مصطفى فتحي وكريم بامبو، لكن النادي حاليا لا يمانع بيع اللاعب أيضا بشكل نهائي.

وبعيدا عن اللاعبين توجد حلول أخرى بديلة ممثلة في إسلام صالح لاعب وسط نادي زيد، وعمر الوحش لاعب الإسماعيلي.

مصدر من الإسماعيلي قال لـFilGoal.com في وقت سابق بأن صفقة تبادلية قد تتم بينهم وبين الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، بانتقال عمر الوحش إلى الزمالك مقابل استعارة محمد عبد السلام مدافع الفريق أو عمر السعيد.

في الدوري محمد عبد العاطي الزمالك وادي دجلة
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