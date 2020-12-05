تعادل تاريخي أول.. بيرنلي يعود بنقطة ثمينة أمام إيفرتون

حصد بيرنلي نقطة أمام إيفرتون في افتتاح الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي بهدف لكل فريق على ملعب تيرف مور.

تعادل هو الأول بين الفريقين أثناء مواجهاتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، إذ لم يتعادلا مسبقا خلال المواسم الست التي شهدت تواجد بيرنلي ضمن الكبار.

خلال 12 مواجهة سابقة فاز إيفرتون في 7 مواجهات مقابل 5 لبيرنلي، ليصبح تعادل اليوم هو الأول تاريخيا بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

أصحاب الأرض تقدموا أولا في الدقيقة الثالثة وبالتحديد بعد مرور 127 ثانية على بداية اللقاء بتسديدة من روبي برادي.

هدف هو الخامس الذي يسكن شباك جوردان بيكفورد حارس التوفيز من خارج منطقة الجزاء كأكثر حارس استقبالا للأهداف من خارج المنطقة في الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل دومينيك كالفيرت لوين هدف التعادل بعد عرضية من البرازيلي ريتشارلسون أسكنها في الشباك.

ليبتعد الإنجليزي الشاب في صدارة هدافي المسابقة برصيد 11 هدفا بفارق هدفين عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين و3 أهداف عن محمد صلاح وجيمي فاردي.

في الشوط الثاني كاد وتحديدا في الوقت بدلا من الضائع كاد البديل التركي شينيك توسون أن يسجل هدف الفوز القاتل لكن تسديدته تصدى لها نيك بوب حارس بيرنلي ببراعة.

تعادل انتهت به أحداث المباراة، رفع رصيد التوفيز إلى 17 نقطة في المركز السابع، بينما ظل بيرنلي في المركز الـ 19 قبل الأخير برصيد 6 نقاط.