برونو فيرنانديز لاعب شهر نوفمبر في مانشستر يونايتد

حصد برونو فيرنانديز جائزة لاعب شهر نوفمبر في مانشستر يونايتد.

ومنذ انضمامه إلى الشياطين الحمر في يناير الماضي حصد البرتغالي الجائزة في 5 أشهر من أصل 8.

وفاز برونو بالجائزة من قبل في أشهر فبراير ومارس ويونيو وأغسطس وأخيرا نوفمبر.

كلمة واحد لن تصف مجهود الساحر البرتغالي خلال الفترة الماضية؛ لذلك سنستخدم كلمتين: ✨ لاعــــــب الـــــشــــــهـــــر ✨ #يونايتد @B_Fernandes8 pic.twitter.com/AJYzHuMcgV — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 5, 2020

برونو خاض الشهر الماضي 7 مباريات، سجل 6 أهداف وصنع هدفا.

وقاد الشياطين الحمر للفوز في الدوري الإنجليزي على إيفرتون ووست بروميتش وساوثامبتون.

كما حصد هدفه في شباك باشاك شهير التركي الصاروخي جائزة الهدف الأفضل في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا في مباراة سجل خلالها هدفين.

البرتغالي البالغ 26 عاما سجل 10 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات الموسم الجاري خلال 15 مباراة.