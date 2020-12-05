برونو فيرنانديز لاعب شهر نوفمبر في مانشستر يونايتد

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 14:56

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد إسطنبول باشاك شهير

حصد برونو فيرنانديز جائزة لاعب شهر نوفمبر في مانشستر يونايتد.

ومنذ انضمامه إلى الشياطين الحمر في يناير الماضي حصد البرتغالي الجائزة في 5 أشهر من أصل 8.

وفاز برونو بالجائزة من قبل في أشهر فبراير ومارس ويونيو وأغسطس وأخيرا نوفمبر.

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برونو خاض الشهر الماضي 7 مباريات، سجل 6 أهداف وصنع هدفا.

وقاد الشياطين الحمر للفوز في الدوري الإنجليزي على إيفرتون ووست بروميتش وساوثامبتون.

كما حصد هدفه في شباك باشاك شهير التركي الصاروخي جائزة الهدف الأفضل في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا في مباراة سجل خلالها هدفين.

البرتغالي البالغ 26 عاما سجل 10 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات الموسم الجاري خلال 15 مباراة.

برونو فيرنانديش مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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