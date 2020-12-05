لاعبو المقاولون لـ في الجول: الفوز العريض مقصود.. وحافز كبير قبل مواجهة الزمالك

اعترف لاعبو المقاولون العرب بأن الفوز الكاسح على أرتا سولار 7 من جيبوتي كان مقصودا.

المقاولون العرب تخطى الدور التمهيدي الأولى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على فريق أرتا سولار 7 بنتيجة 10-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

































































































إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق قال لـFilGoal.com: "في المباراة الأولى لم نكن على دراية بمستوى الفريق بشكل كامل، لكننا درسناهم جيدا بعد ذلك، لقد أدوا بشكل جيد في الذهاب بسبب ظروف الملعب والطقس في صالحهم".

وواصل "عملنا حساب لهم واحترمنا لهم، وكان ذلك سببا في الفوز الكبير. في الموسم الماضي فزنا على نادي مصر بسداسية كأكبر فوز في الدوري، فقلنا لأنفسنا ولماذا لا نحقق أكبر فوز في الكونفدرالية أيضا".

وأتم "كنا مصممون على إحراز الأهداف حتى اللحظة الأخيرة لتحقيق رقم قياسي، وأعتقد أن النتيجة الكبيرة ستكون دافعا قويا لنا قبل مواجهة الزمالك في الدوري".

المقاولون العرب فاز على أرتا سولار 7 بنتيجة 9-1 في مباراة الإياب، وذلك بعد الفوز ذهابا بهدف في جيبوتي.

ويبدأ المقاولون العرب مشواره في الدوري بملاقاة الزمالك بعد حوالي أسبوع من الآن.

أحمد داوودا لاعب المقاولون الجديد قال لـFilGoal.com: "بداية مهمة جدا بالنسبة لنا. لدينا الطموح أن نستمر لأبعد مدى في البطولة".

وواصل "تعاهدنا قبل البطولة بأن تكون البداية قوية جدا بغض النظر عن هوية المنافس، وقد استطعنا التأهل للدور المقبل بعد الفوز ذهابا وإيابا".

حسن الشامي ظهير أيسر المقاولون من جهته قال لـFilGoal.com: "مباراة الذهاب خارج الأرض كانت صعبة جدا واستطعنا الفوز بصعوبة. كنا ندرك بأن مباراة العودة لن تكون سهلة، وتحدثنا في غرفة الملابس بأن احتفالاتنا بالتأهل فقط إلى الكونفدرالية أمر سيء ويجب أن نطمح لما هو أكبر".

وأضاف "تابعنا فريق أرتا سولار خلال الفترة الماضية. تدربوا على ركلات الترجيح، وكان هذا دافعا لنا كي لا نوصلهم لهدفهم".

الشامي أتبع "كان تركيزنا على التسجيل المبكر في الربع ساعة الأولى، والحمد لله تركيزنا وإحساسنا بالمسئولية وباسم بلدنا قادونا لحسم المباراة".

وأتم "المباراة الأولى لم تكن مذاعة، وحين وجدنا أن النتيجة تساعدنا، اتفقنا على تحقيق رقم قياسي ونفوز بنتيجة عريضة".

كريم مصطفى مهاجم المقاولون أيضا قال لـFilGoal.com: "كنا نتوقع الفوز. هم فريق كبير ومجتهد، لكن توجد فوارق كبيرة بيننا وبينهم".

وأتبع "ركزنا على استغلال كل فرصة تتاح لنا، وأعتقد أن نتيجة اليوم هي الأعلى للفرق المصرية في إفريقيا".

وأتم "الأهم من النتيجة هو التأهل للدور التالي، وسنكون على موعد مع مباراة قوية أمام النجم الساحلي".

أمير عابد ظهير أيمن المقاولون قال لـFilGoal.com: "كنا في قمة تركيزنا لعلمنا بأن المباريات القارية ليست سهلة".

وأضاف "نزلنا لأرض الملعب بنية تحقيق نتيجة تليق بالنادي وبنا، وبالفعل استطعنا تحقيق أعلى نتيجة للفرق المصرية منذ عام 2010 حين فاز حرس الحدود بثمانية. تخطينا نتيجتهم وفزنا بتسعة أهداف".

عابد أتم "الآن لدينا مباراة في الدوري ويجب أن يكون الفوز حافزا لنا قبل المباراة المقبلة، ونهديه لنادي المقاولون العرب ومجلس إدارته".

محمد عصام قال لـFilGoal.com: "كنا مركزين جدا ومحترمين المنافس وكنا متوقعين النتيجة الكبيرة إذا بدأنا بقوة".

وأتم "اتفقنا على أن تسجيل الأهداف المبكرة سيكون هو سر النتيجة الكبيرة، وهذا ما تحقق".

وأخيرا، قال فادي نجاح مدافع الفريق لـFilGoal.com: "المباراة خارج الأرض كانت صعبة بسبب الأجواء، قابلنا ظروف صعبة، ولذلك لم نستطع الظهور بشكل جيد".

وأضاف "في الإياب استطعنا مفاجئتهم في الشوط الأول وأن نسجل بشكل متتالي، وهذا ما وضعهم في وضع سيء، لم يستطيعوا الصمود وانفتحت خطوطهم، فاستطعنا الفوز بنتيجة كبيرة"

نجاح واصل "تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة وقلت لهم لا بد أن نضغط ونسجل مبكرا حتى نستطيع تسجيل العديد من الأهداف".

وأتم "لكننا لم نتوقع إحراز هذا الكم من الأهداف، لقد كلل الله مجهودنا بالنجاح، ولكن القادم أصعب في البطولة".