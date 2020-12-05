الجونة يضم مصطفى الصفتي مدافع بني سويف

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 14:46

كتب : رضا السنباطي

مصطفى الصفتي - الجونة

أعلن نادي بني سويف انضمامه مدافعه مصطفى الصفتي إلى الجونة عبر FilGoal.com.

وصرّح محمد الواضح المشرف العام على الكرة بنادي بني سويف لـ FilGoal.com: "مدافع الفريق مصطفى الصفتي انتقل لنادي الجونة بمقابل نصف مليون جنيه".

وأوضح "الصفتي يشغل مركز المساك والظهير الأيسر وانضم لبني سويف منذ 5 مواسم من نادي النوبة بالسويس".

أخبار متعلقة
الجونة يعلن تعيين حسام الزناتي كمدير رياضي الاتحاد يوافق على انتقال نور السيد إلى الجونة حرس الحدود يٌودع الدوري بفوز شرفي على الجونة جدو: مباراة حرس الحدود ستكون الأخيرة لي مع الجونة

وأتم "تلقى اللاعب بعض العروض من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية وتم الحسم رسميا لنادي الجونة".

بني سويف يشارك في مجموعة الصعيد بقيادة أيمن المزين وحصد ثلاث نقاط من مباراتين بعد الهزيمة من الشرقية للدخان بهدفين مقابل هدف والفوز علي مركز شباب سمسطا بهدف دون رد.

وكان جناح الفريق رضا عبدالعال قد انضم منذ أيام لـ وادي دجلة. (طالع التفاصيل)

وضم الجونة حتى الآن، أحمد عادل عبد المنعم ونور السيد ومحمود الجزار وأحمد عامر ومحمد رجب ومحمد حبيب.

مصطفى الصفتي الجونة بني سويف
نرشح لكم
أخر الأخبار
برونو فيرنانديز لاعب شهر نوفمبر في مانشستر يونايتد 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعبو المقاولون لـ في الجول: الفوز العريض مقصود.. وحافز كبير قبل مواجهة الزمالك 10 دقيقة | الكونفدرالية
الجونة يضم مصطفى الصفتي مدافع بني سويف 14 دقيقة | الدوري المصري
رئيس بايرن: نوير مثل النبيذ.. أفضل حارس في التاريخ 23 دقيقة | الدوري الألماني
بعد تصريحه الجدلي عن بيع ميسي.. رئيس برشلونة: القرار له.. النادي لا يعتمد على شخص 47 دقيقة | الدوري الإسباني
بيلد: زيدان يقنع سوبوسلاي هاتفيا بالانضمام إلى ريال مدريد 47 دقيقة | الدوري الإسباني
الأهلي لـ في الجول: ندرس دعوة الزمالك لاحتفالية نادي القرن.. لسنا في أزمة مع أي طرف ساعة | إفريقيا
رئيس سموحة: نضم لاعبا مصريا دوليا خلال ساعات ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 3 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 4 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد
قد ينال إعجابك