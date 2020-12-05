الجونة يضم مصطفى الصفتي مدافع بني سويف

أعلن نادي بني سويف انضمامه مدافعه مصطفى الصفتي إلى الجونة عبر FilGoal.com.

وصرّح محمد الواضح المشرف العام على الكرة بنادي بني سويف لـ FilGoal.com: "مدافع الفريق مصطفى الصفتي انتقل لنادي الجونة بمقابل نصف مليون جنيه".

وأوضح "الصفتي يشغل مركز المساك والظهير الأيسر وانضم لبني سويف منذ 5 مواسم من نادي النوبة بالسويس".

وأتم "تلقى اللاعب بعض العروض من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية وتم الحسم رسميا لنادي الجونة".

بني سويف يشارك في مجموعة الصعيد بقيادة أيمن المزين وحصد ثلاث نقاط من مباراتين بعد الهزيمة من الشرقية للدخان بهدفين مقابل هدف والفوز علي مركز شباب سمسطا بهدف دون رد.

وكان جناح الفريق رضا عبدالعال قد انضم منذ أيام لـ وادي دجلة. (طالع التفاصيل)

وضم الجونة حتى الآن، أحمد عادل عبد المنعم ونور السيد ومحمود الجزار وأحمد عامر ومحمد رجب ومحمد حبيب.