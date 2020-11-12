رضا عبد العال إلى وادي دجلة

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 20:24

كتب : رضا السنباطي

رضا عبد العال - بني سويف

أعلن نادي بني سويف عبر FilGoal.com انتقال لاعب الوسط رضا عبد العال إلى وادي دجلة.

وصرّح محمد الواضح المشرف العام على الكرة بنادي بني سويف لـ FilGoal.com: "تم انتقال رضا عبد العال إلى وادي دجلة لمدة 3 مواسم مقابل مليون ونصف جنيه".

عبد العال البالغ 26 عاما انتقال من مركز شباب القيس أحد أندية الدرجة الثالثة في يناير 2019 إلى بني سويف.

أخبار متعلقة
مدرب وادي دجلة يكشف سبب تعثر انتقال رمضان "بيكام" إلى الأهلي سموحة لـ في الجول: تعاقدنا مع عبد الكبير الوادي من دجلة رسميا - وادي دجلة يضم إيهاب المباركي دجلة يعلن تجديد عقد عبد المنصف

Image may contain: 3 people, people standing, text that says 'WADI DE'

وظهر اللاعب بشكل مميز مع الفريق إذ يشارك أيضا في مركزي الجناح وصانع الألعاب.

وتنافس بني سويف على بطاقة التأهل حتى الجولة الأخيرة والتي خطفها البنك الأهلي وتأهل لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز.

وكان ماجد سامي قد تحدث عن سياسة سوق انتقالات وادي دجلة من قبل لـ FilGoal.com وقال: "صفقات النادي والسياسة هي الاعتماد على ناشئي النادي، واتخذنا قرارنا بالفعل بعدم التعاقد هذا الموسم إلا مع لاعبين سوبر لتكوين توليفة مع الناشئين الذي نستمر في تصعيدهم".

وأتم "تعاقدنا بالفعل مع إيهاب المباركي ظهير أيسر الترجي التونسي وكذلك مسعد عوض حارس أسوان، وسنضم صفقتين أو 3 ولا نحتاج كثير من التدعيم".

رضا عبد العال وادي دجلة بني سويف الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميلوول لـ في الجول: رغبة رامز حفظ الله هي من حسمت اختياره لـ المغرب وليس مصر 3 دقيقة | مصر
بأقدام العجوز بانديف.. مقدونيا الشمالية تحجز تأهلا تاريخيا لـ يورو 2020 22 دقيقة | أوروبا
الأهلي يُعير محمد فخري إلى البنك الأهلي 25 دقيقة | ميركاتو
رضا عبد العال إلى وادي دجلة ساعة | الدوري المصري
إصابة عدلي القيعي بـ فيروس كورونا.. و"حالته جيدة في المستشفى" ساعة | مصر
قالوا عن أروابارينا لـ في الجول: يحب المباريات الكبرى ويطلب "البرود" وتضحي بحياتك لأجله ساعة | الدوري المصري
قبل 30 ساعة من بداية المباراة.. تيتي يعلن تشكيل البرازيل لمواجهة فنزويلا ساعة | أمريكا
مباشر بالفيديو – مصر الأولمبي (0) - (0) كوريا الجنوبية.. أحمد ريان يهدر هدفا ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 2 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 3 المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم 4 حوار – محمد صلاح يتحدث عن شارة المنتخب لأول مرة.. ويدافع عن فيرمينو
قد ينال إعجابك