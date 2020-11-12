أعلن نادي بني سويف عبر FilGoal.com انتقال لاعب الوسط رضا عبد العال إلى وادي دجلة.

وصرّح محمد الواضح المشرف العام على الكرة بنادي بني سويف لـ FilGoal.com: "تم انتقال رضا عبد العال إلى وادي دجلة لمدة 3 مواسم مقابل مليون ونصف جنيه".

عبد العال البالغ 26 عاما انتقال من مركز شباب القيس أحد أندية الدرجة الثالثة في يناير 2019 إلى بني سويف.

وظهر اللاعب بشكل مميز مع الفريق إذ يشارك أيضا في مركزي الجناح وصانع الألعاب.

وتنافس بني سويف على بطاقة التأهل حتى الجولة الأخيرة والتي خطفها البنك الأهلي وتأهل لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز.

وكان ماجد سامي قد تحدث عن سياسة سوق انتقالات وادي دجلة من قبل لـ FilGoal.com وقال: "صفقات النادي والسياسة هي الاعتماد على ناشئي النادي، واتخذنا قرارنا بالفعل بعدم التعاقد هذا الموسم إلا مع لاعبين سوبر لتكوين توليفة مع الناشئين الذي نستمر في تصعيدهم".

وأتم "تعاقدنا بالفعل مع إيهاب المباركي ظهير أيسر الترجي التونسي وكذلك مسعد عوض حارس أسوان، وسنضم صفقتين أو 3 ولا نحتاج كثير من التدعيم".