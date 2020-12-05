رئيس بايرن: نوير مثل النبيذ.. أفضل حارس في التاريخ

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 14:37

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

أشاد كارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ ونجم النادي السابق بمانويل نوير حامي عرين الفريق، مشيرا إلى اعتقاده بأن الأخير هو أفضل حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وقال رومينيجه في حوار مع موقع الدوري الألماني:"نوير عمره 34 عاما الآن، ولا يزال يتحسن. إنه مثل النبيذ الأحمر الذي يتحسن كل عام. إنه أفضل حارس مرمى في العالم، وأعتقد أنه الأفضل على الإطلاق".

واستمر "لطالما حظينا بحراس رائعين في ألمانيا وبايرن، حين تتحدث عن سيب ماير أو أوليفر كان، لكن أعتقد أن نوير نقل مركز حراسة المرمى إلى مستوى آخر، ونحن سعداء أنه لاعبنا".

أخبار متعلقة
بعد تصريحه الجدلي عن بيع ميسي.. رئيس برشلونة: القرار له.. النادي لا يعتمد على شخص بيلد: زيدان يقنع سوبوسلاي هاتفيا بالانضمام إلى ريال مدريد الأهلي لـ في الجول: ندرس دعوة الزمالك لاحتفالية نادي القرن.. لسنا في أزمة مع أي طرف رئيس سموحة: نضم لاعبا مصريا دوليا خلال ساعات

ويعتبر نوير، بطل مونديال 2014، ضمن أفضل حراس المرمى في تاريخ اللعبة. رشحته مجلة فرانس فوتبول للتشكيل الأمثل في كرة القدم خلال آخر 70 عاما.

واحتل نوير المركز الثالث في ترتيب جائزة الكرة الذهبية عام 2014.

ويقضي نوير موسمه العاشر مع بايرن الذي توج رفقته بـ23 لقبا.

اقرأ أيضا

الأهلي يدرس دعوة الزمالك لحفل ذكرى التتويج بلقب نادي القرن

لاعب الأهلي السابق يقترب من الزمالك

نوير بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا يفسر عدم إجرائه تبديلات ضد فولام 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لغلق الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة.. ميرور: يونايتد سيجدد عقد فيرنانديز ويضاعف راتبه 31 دقيقة | ميركاتو
باريس سان جيرمان يوضح موقفه من التعاقد مع ميسي 32 دقيقة | الدوري الإسباني
دمنهور: 10 حالات كورونا في الفريق.. سنطالب بتأجيل مباراتنا المقبلة 43 دقيقة | مصر
كلوب: تشيلسي مرشح للقب الدوري.. قائمته هي الأكبر 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي – مدرب سونيديب لـ في الجول: حققت حلمي.. وسنلعب على التأهل 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات الأحد 6 ديسمبر 2020.. دربي لندن وليفربول يواجه الذئاب ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – تحرك جديد.. الزمالك ينتظر طلبات دجلة لحسم صفقة عبد العاطي 9 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي 2 خبر في الجول - أسماء قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد 3 نهائي الكأس - شريف ضمن 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش 4 قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ طاهر وبانون أمام الاتحاد في كأس مصر.. وعودة الثلاثي المعار
قد ينال إعجابك