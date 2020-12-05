رئيس بايرن: نوير مثل النبيذ.. أفضل حارس في التاريخ

أشاد كارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ ونجم النادي السابق بمانويل نوير حامي عرين الفريق، مشيرا إلى اعتقاده بأن الأخير هو أفضل حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

مانويل نوير النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وقال رومينيجه في حوار مع موقع الدوري الألماني:"نوير عمره 34 عاما الآن، ولا يزال يتحسن. إنه مثل النبيذ الأحمر الذي يتحسن كل عام. إنه أفضل حارس مرمى في العالم، وأعتقد أنه الأفضل على الإطلاق".

واستمر "لطالما حظينا بحراس رائعين في ألمانيا وبايرن، حين تتحدث عن سيب ماير أو أوليفر كان، لكن أعتقد أن نوير نقل مركز حراسة المرمى إلى مستوى آخر، ونحن سعداء أنه لاعبنا".

ويعتبر نوير، بطل مونديال 2014، ضمن أفضل حراس المرمى في تاريخ اللعبة. رشحته مجلة فرانس فوتبول للتشكيل الأمثل في كرة القدم خلال آخر 70 عاما.

واحتل نوير المركز الثالث في ترتيب جائزة الكرة الذهبية عام 2014.

ويقضي نوير موسمه العاشر مع بايرن الذي توج رفقته بـ23 لقبا.

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