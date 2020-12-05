خبر في الجول – خطوة تفصل أحمد الشيخ عن الزمالك

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 13:16

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد الشيخ - الأهلي - الإسماعيلي

بات أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، أقرب من أي وقت مضى لنادي الزمالك.

أحمد الشيخ يٌرحب باللعب لنادي الزمالك، في حين لا يمانع النادي الأبيض ضم اللاعب بعدما رحب جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي للفريق بالفكرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك سيعقد جلسة حاسمة مع أحمد الشيخ مساء اليوم السبت، للاتفاق على التفاصيل المادية قبل التوقيع معه بشكل رسمي.

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أحمد الشيخ توج قبل أيام بدوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي، قبل أن يعلن النادي الأحمر عدم إدراج اسمه في قائمة الفريق للموسم الجديد، وليصبح بالتبعية لاعب حر للتوقيع مع أي فريق.

أحمد الشيخ انضم لـ الأهلي عام 2015 قادما من مصر للمقاصة، قبل أن يعود معارا للفريق الفيومي 2016 ثم ينتقل معارا أيضا إلى الاتفاق السعودي عام 2018 ويعود للاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم المنقضي.

صاحب الـ28 عاما شارك الموسم الماضي في 30 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك الشيخ مباراة دولية وحيدة مع منتخب مصر، كانت عام 2017 تحت قيادة هيكتور كوبر أمام توجو، وسجل فيها هدفا.

وكان أحمد الشيخ قد توج بجائزة هداف الدوري المصري موسم 2016/2017 رفقة مصر للمقاصة برصيد 17 هدفا.

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