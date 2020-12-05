بعد تصريحه الجدلي عن بيع ميسي.. رئيس برشلونة: القرار له.. النادي لا يعتمد على شخص

فسر كارلس توسكيتس الرئيس المؤقت لبرشلونة تصريحه بشأن بيع ليونيل ميسي أيقونة الفريق، مشيرا إلى أن هذا القرار يمتلكه اللاعب الأرجنتيني فقط.

وصرح توسكيتس منذ أيام أن بيع ميسي كان سيفيد برشلونة اقتصاديا، وعلل ذلك بأن النجم البالغ عمره 33 عاما هو صاحب أعلى أجر للاعب كرة قدم في العالم.

وقال توسكيتس لراديو كاتالونيا:"لم أقل إنني كنت سأبيع ميسي، بل قلت إن من الناحية المالية، رحيله كان سيفيد النادي. راتبه هو الأعلى في العالم. هذه هي الحقيقة. لكن الأمر ليس في يدي، القرار له ومجلس الإدارة لا يمكنه اتخاذ مثل هذه القرارات".

وواصل "لو تطلب الأمر، سأتحدث مع (المدرب رونالد) كومان أنه أساء فهم تصريحاتي. كنت فقط أتكلم من الناحية الحسابية. ما يفعله ميسي للنادي يعكس تكلفة عقده، لكن برشلونة لا يعتمد على شخص واحد".

وسيدخل ميسي في يناير المقبل آخر 6 أشهر من عقده مع برشلونة، مما يمنحه حق التوقيع لأي ناد آخر إذا رغب في الرحيل عن برشلونة مع نهاية الموسم الجاري.

ولم يحسم ميسي الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة، رغم أنه أراد الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الماضية لكن الشرط الجزائي في عقده منعه ذلك.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد الساحر الأرجنتيني 700 مليون يورو.

وأشارت تقارير إلى رغبة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في التعاقد مع قائد منتخب ألباسيليستي.

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