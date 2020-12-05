أليجري: أود تجربة التدريب في الدوري الإنجليزي

يأمل ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق لـ يوفنتوس وميلان خوض تجربة التدريب في الدوري الإنجليزي.

وارتبط مؤخرا اسم أليجري بتدريب أرسنال في ظل النتائج المتذبذبة تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا مؤخرا في الدوري الإنجليزي.

وقال أليجري لصحيفة "تايمز" الإنجليزية: "أود تجربة التدريب في الدوري الإنجليزي".

وتابع "في إيطاليا، قضيت 4 سنوات في ميلان و5 مع يوفنتوس، والآن أتوقع العمل مجددا في إيطاليا لكن هذا صعب، أو إنجلترا".

وأضاف "بالنسبة لي، الكرة الإنجليزية تطورت بسبب المدربين الأجانب، هناك أفكار خططية أكثر عن من 10 سنوات، أصبحت إنجلترا الآن أكثر تعقيدا وأكثر تكتيكية، لكنها هناك احترام أيضا تقاليد كرة القدم الإنجليزية".

وأكمل "هناك توازن جيد بين روح الكرة الإنجليزية والجودة الفنية الجديدة التي جاءت مع المدربين الجدد".

وأتم "من المهم أن لكل دولة تاريخها، وإنجلترا تختلف عن إيطاليا وكذلك إسبانيا وألمانيا، من الصعب تغيير تاريخ دولة".

المدرب الإيطالي ارتبط اسمه مؤخرا بتدريب أندية روما ولاتسيو وإنتر وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وفقا للتقارير.

أليجري سبق له تدريب ميلان وحصد مع الفريق لقبي الدوري والسوبر الإيطالي.

ومن ثم حافظ على الثنائية المحلية مع يوفنتوس لثلاث مواسم متتالية وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.