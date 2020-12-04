الصفقة الـ 14.. سيراميكا كليوباترا يضم نجم وسط الترجي التونسي

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 22:07

كتب : FilGoal

كوامي بونسو - سيراميكا كليوباترا

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع كوامي بونسو لاعب وسط الترجي التونسي.

ووقع اللاعب الغاني كوامي بونسو على عقود انضمامه لسيراميكا كليوباترا لمدة موسمين، وذلك عقب اجتيازه لفحوصات الكشف الطبي بنجاح.

ونجح معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة في سيراميكا كليوباترا في إنهاء الصفقة مع اللاعب ووكيله لينجح في ضم نجم وسط الترجي.

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ويبلغ بونسو من العمر 26 عاما وانضم إلى الترجي في الصيف الماضي.

ويلعب بونسو في مركز الوسط المدافع وسبق له اللعب لنادي أشانتي كوتوكو الغاني والدوري السويدي.

ويعد بونسو هو الصفقة الـ 14 لـ سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن.

وضم سيراميكا حتى الآن 13 صفقة قبل ضم لاعب الترجي وهم: محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد وميدو جابر من مصر للمقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وعبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة وأحمد أمين أوفا من الشرقة للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق، والإيفواري كوامي ألفونسو "فونسينيو"، وصالح جمعة بعدما فسخ عقده مع الأهلي.

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