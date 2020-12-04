المقاولون يحرق أرتا سولار بالانتصار الإفريقي الأكبر في تاريخه 9-1

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 22:02

كتب : FilGoal

محمد مجلي - محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

انتصر المقاولون العرب بنتيجة تاريخية على منافسه أرتا سولار 7 الجيبوتي بتسعة أهداف لهدف في إياب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

وأقيمت المباراة على ملعب الجبل الأخضر معقل المقاولون وبذلك سيلتقي ذئاب الجبل مع النجم الساحلي التونسي في دور الـ32.

وجاء تأهل المقاولون بعدما فاز ذهابا وإيابا بعشرة أهداف لهدف.

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وأصبح ذلك الانتصار هو الأكبر إفريقيا في تاريخ المقاولون العرب العائد للمشاركة الإفريقية بعد 15 عاما من الغياب.

وكان أكبر انتصار للمقاولون أمام هورسيد الصومالي بسبعة أهداف دون رد في كأس أبطال الكؤوس عام 1984.

ملخص اللقاء

لم ينتظر المقاولون كثير لتسجيل هدفه الأول في ظل ضعف منافسه وفي الدقيقة الثانية افتتح أحمد داوودا أهداف اللقاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي في الركض بالكرة من الناحية اليسرى.

وفي الدقيقة الخامسة سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني لكتيبة المدرب عماد النحاس الذي استغل تشتيت غير جيد للكرة من الدفاع الجيبوتي ليسدد مباشرة في الشباك.

وعقب خمس دقائق أضاف الجزيري الهدف الثاني له والثالث للمقاولون الذي سدد الكرة مباشرة في الشباك بعد تميرة من محمد مجلي.

وسجل فاروقا نور الدين الهدف الرابع للمقاولون في الدقيقة 22 برأسية.

وأضاف داوودا الهدف الثاني له والخامس لفريقه بتسديدة ساقطة رائعة في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني حصل المقاولون على ركلة جزاء بعد عرقلة سيف الدين الجزيري ونفذها محمد عصام بنجاح على يسار الحارس الذي قفز إلى الكرة لكنها كانت أسرع منه ليصبح الهدف السادس لأصحاب الارض.

وأضاف فادي نجاح الهدف السابع للمقاولون برأسية في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 75 من هجمة مرتدة رائعة سجل أحمد الشيمي الهدف الثامن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل جابرييل دادزي هدفا شرفيا لأرتا سولار في الدقيقة 80 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وأتم كريم مصطفى حفلة الأهداف بتسجيله للهدف التاسع للمقاولون في الدقيقة 90 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

المقاولون أرتا سولار في الكونفدرالية
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