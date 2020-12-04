بيلد: اهتمام متبادل بين يونايتد وتوماس توخيل

هل يفكر مانشستر يونايتد في إقالة مدربه أولي جونار سولشاير؟ لا أحد يعرف حتى الآن ولكن الأنباء الجديدة قد تشير إلى ذلك.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها اليوم الجمعة أن هناك اهتمام متبادل بين يونايتد والمدرب الألماني لباريس سان جيرمان توماس توخيل.

ولكن توقف التقرير عند ذلك الحد والتأكيد أن الأمر مجرد اهتمام متبادل.

في فرنسا، فإن توماس توخيل منصبه أصبح مهددا بعدما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ.

بالإضافة لكونه قريبا حتى الآن من توديع البطولة في النسخة الجارية من دور المجموعات.

في المقابل في إنجلترا فإن أولي جونار سولشاير حتى الأن لم يفز بأي لقب والنتائج لا تسير بأفضل شكل.

لكن إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد أكد على ثقة الإدارة في المدرب النرويجي وأن هناك خطة لدعمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

والتقى سولشاير بتوخيل أربع مرات فاز كل منهما على الآخر مرتين، المدرب النرويجي انتصر في فرنسا في كلا المواجهتين، وخساراتيه كانتا في في ملعب أولد ترافورد.