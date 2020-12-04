تقرير جنوب إفريقي: وكيلة موسيماني هي من تحاول إتمام انتقال سيرينو إلى الأهلي

مازال الأهلي يحاول التوصل لاتفاق مع ماميلودي صنداونز لجلب الجناح الأوروجوايائي جاستون سيرينو قبل غلق باب القيد في مصر في السادس من شهر ديسمبر الجاري.

ونشر موقع "سوكرلادوما" الجنوب إفريقي تقريرا اليوم الجمعة ذكر فيه أن مويرا موسيماني زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ووكيلة أعماله هي من تحاول إتمام الصفقة.

وتحت عنوان "سيرينو في أيدي أمينة" أشار التقرير إلى أن مويرا موسيماني تواصل التفاوض مع إدارة صنداونز لإتمام الانتقال.

وأشار التقرير إلى أن قبل تجديد تعاقد بيتسو مع صندوانز في شهر مايو الماضي كانت المفاوضات معقدة قبل أن تستطيع إتمامها بنجاح وتجلب لبيتسو عقدا لأربع سنوات.

كما ذكر التقرير مدى أهمية دورها في إتمام انتقال بيتسو إلى الأهلي في مفاوضات لم تستغرق سوى 48 ساعة فقط.

وأكد سيرينو في وقت سابق رغبته في الرحيل عن صندوانز في ظل استمرار تعاقده لخمس سنوات.

فيما شدد بيتسو موسيماني أن الأهلي كان معجبا بسيرينو قبل قدومه لتدريب الفريق وأكد أنه ليس خلف طلب اللاعب الرحيل عن الفريق.

وأتم التقرير "حتى الآن فإن عمل مويرا متوقف قبل موعد غلق الانتقالات في مصر يوم الأحد لكن سمعتها في العمل تسبقها".