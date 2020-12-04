مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: قيدنا كل الصفقات الجديدة في القائمة المحلية

قال مصدر في النادي الإسماعيلي إن فريقه قام بقيد كل الصفقات الجديدة التي تعاقد معها، لتصبح القائمة المقيدة تضم حتى الآن 26 لاعبا. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "الإسماعيلي قام بقيد كل صفقاته التي تعاقد معها حتى الآن".

وواصل "لم يتبق لدينا لاعبين لم نقيدهم بعض سواء كبار أو صاعدين".

وأتم "نعمل على إتمام التعاقدات المتبقية لإكمال القائمة".

وضم الإسماعيلي خلال فترة القيد الحالية 5 صفقات، أحمد مصطفى ومحمد عادل وفخر الدين بن يوسف ورضوان شريفي وأري بابل.

و أرسل النادي الإسماعيلي قائمته التي ضمت 21 لاعبا قبل غلق فترة القيد الأولى للموسم الجديد من الدوري المصري 2020-2021، يوم الإثنين. (تعرف على القائمة كاملة)