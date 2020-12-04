مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: قيدنا كل الصفقات الجديدة في القائمة المحلية

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 15:58

كتب : ياسر الشريف

الصورة من الموقع الرسمي للإسماعيلي

قال مصدر في النادي الإسماعيلي إن فريقه قام بقيد كل الصفقات الجديدة التي تعاقد معها، لتصبح القائمة المقيدة تضم حتى الآن 26 لاعبا. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "الإسماعيلي قام بقيد كل صفقاته التي تعاقد معها حتى الآن".

وواصل "لم يتبق لدينا لاعبين لم نقيدهم بعض سواء كبار أو صاعدين".

أخبار متعلقة
تقرير تونسي: الإسماعيلي يطعن في المحكمة الرياضية ضد حكم تعويض الجزيري مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نفاوض مروان الصحراوي مدافع البنزرتي الصفقة الخامسة.. الإسماعيلي يضم لاعب وسط الإنتاج

وأتم "نعمل على إتمام التعاقدات المتبقية لإكمال القائمة".

وضم الإسماعيلي خلال فترة القيد الحالية 5 صفقات، أحمد مصطفى ومحمد عادل وفخر الدين بن يوسف ورضوان شريفي وأري بابل.

و أرسل النادي الإسماعيلي قائمته التي ضمت 21 لاعبا قبل غلق فترة القيد الأولى للموسم الجديد من الدوري المصري 2020-2021، يوم الإثنين. (تعرف على القائمة كاملة)

في الدوري الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميهايلوفيتش: لوكاكو لا يمكن إيقافه إلا في حلبة الملاكمة 32 دقيقة | الدوري الإيطالي
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: قيدنا كل الصفقات الجديدة في القائمة المحلية 59 دقيقة | الدوري المصري
يوفنتوس قيد التحقيق في قضية جنسية سواريز ساعة | الدوري الإيطالي
وكيله لـ في الجول: معروف يوسف توصل لاتفاق مع البنك الأهلي.. وبند يسمح للزمالك باستعادته ساعة | ميركاتو
مؤتمر كلوب: أرنولد وكيتا قد يشاركان ضد ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
مورينيو ينافس لامبارد وسولشاير ومويس على جائزة مدرب شهر نوفمبر في الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
هل يسير العشري على خطى مختار وعلي أبو جريشة في كأس مصر؟ ساعة | تقرير في الجول
تقرير تونسي: كاف يثبت العقوبات على مدربي الترجي في أحداث مواجهة الزمالك 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي
قد ينال إعجابك