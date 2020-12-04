مؤتمر كلوب: أرنولد وكيتا قد يشاركان ضد ولفرهامبتون

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول تعافي لاعبيه ترينت أليكساندر-أرنولد ونابي كيتا، مشيرا إلى إمكانية مشاركتهما ضد ضيفه ولفرهامبتون يوم الأحد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"اللاعبان تدربا اليوم، قد يدخلان قائمة المباراة إذا استطاعا ذلك، لا أعرف".

وواصل مدافعا عن وجهة نظره أنه لابد من السماح بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة في الدوري "أحيانا عليك إبقاء تبديلين لأنك لا تستطيع إجرائهما مبكرا، فربما تفقد لاعبا وتجد نفسك بعشرة لاعبين".

واستمر "الدوري الإنجليزي قوي جدا، السماح بإجراء 5 تبديلات هو الأمر الصحيح".

وشدد كلوب على قوة منافسه مساء الأحد، فريق ولفرهامبتون، الذي يحتل المركز السابع مبتعدا بأربع نقاط عن المتصدرين توتنام وليفربول.

ويأمل ليفربول، حامل اللقب، العودة لسكة الانتصارات بعدما تعادل ضد مضيفه برايتون بهدف لمثله في الجولة السابقة.