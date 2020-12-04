مورينيو ينافس لامبارد وسولشاير ومويس على جائزة مدرب شهر نوفمبر في الدوري

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أسماء المدربين الأربعة المرشحين لجائزة مدرب شهر نوفمبر المنصرم.

وينافس فرانك لامبارد مدرب تشيلسي كل من جوزيه مورينيو مدرب توتنام وديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد وأولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.

وسيكون التصويت مفتوحا أمام الجماهير حتى يوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر.

ويتم احتساب أصوات الجماهير مع أصوات لجنة الخبراء في رابطة الدوري الإنجليزي لتحديد الفائز.

ماذا قدم الرباعي المرشح؟

فرانك لامبارد مدرب تشيلسي

لامبارد خاض مع الفريق 3 مباريات في الدوري خلال شهر نوفمبر، فاز مرتين وتعادل مرة، سجل فريقه 6 أهداف واستقبل هدفا وحافظ الفريق على نظافة شباكه مرتين.

جوزيه مورينيو مدرب توتنام

خاض مع الفريق 4 مباريات خلال شهر نوفمبر فاز في 3 وتعادل مرة وسجل فريقه 5 أهداف واستقبل هدفا، وتصدر جدول ترتيب الدوري.

ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد

خاض مع الفريق 3 مباريات انتصر بها جميعا سجل فريقه 4 أهداف واستقبل هدفا. وهو الفريق الوحيد الذي فاز بكل مبارياته في الدوري في شهر نوفمبر.

سولشاير مدرب مانشستر يونايتد

خاض مع الفريق 4 مرات وخسر مرة سجل فريقه 7 أهداف واستقبل 4.

يمكنكم التصويت للمدرب الأفضل من هنا.