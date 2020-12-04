تقرير تونسي: كاف يثبت العقوبات على مدربي الترجي في أحداث مواجهة الزمالك

ثبتت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" العقوبات التي اتخذت ضد معين الشعباني المدير الفني لـ الترجي التونسي ومساعده مجدي التراوي، وقلصت عقوبات اللاعبين.

يأتي ذلك على خلفية الهجوم على الحكم المغربي رضوان جيد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك بالقاهرة.

الزمالك كان قد فاز ذهابا بنتيجة 3-1 وفي الإياب خسر بهدف نظيف ليتأهل للمربع الذهبي في مارس الماضي، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام غريمه التقليدي الأهلي.

ووفقا لموقع "فووت 24" التونسي سيتم إيقاف المدير الفني التونسي ومساعده 4 مباريات.

وأضاف التقرير "وكذلك قررت ذات اللجنة الإبقاء على عقوبة الإيقاف لمباراتين ضد متوسط الميدان محمد علي بن رمضان رغم أن الصور التلفزية أثبتت أنه لم يقم بأيّ تجاوز يستحق عليه الاقصاء".

وكان لاعب وسط الترجي قد تحصّل على بطاقة صفراء ثانية أدت لطرده من المواجهة في الدقيقة 73.

وتابع التقرير "وخففت لجنة الاستنئاف العقوبات على خليل شمام من ست مباريات إلى مباراتين، مع تقليل فترة إيقاف متوسط الميدان الجزائري عبد الرؤوف بن غيث من أربع مباريات إلى مباراتين".

وبناء على ذلك سيستعيد الترجي خدمات كل من شمام وبن غيث وبن رمضان في مواجهة إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا أمام أهلي بنغازي الليبي.

في حين أن الشعباني والتراوي سيعودا على مقاعد الفريق الفنية بدءا من الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأردف التقرير "على الصعيد المالي قررت لجنة الاستئناف التخفيض بـ25 ألف دولار على إجمالي الغرامات المسلطة على نادي باب سويقة ولاعبيه وإطاره الفني".

وتابع "وكان "كاف" قد غرم المدرب معين الشعباني بـ20 ألف دولار بسبب سلوكه العدواني واستخدامه كلمات مهينة لحكام المباراة أما مجدي التراوي فقد غرم بـ50 ألف دولار بسبب سلوكه العدواني تجاه حكام المباراة واستخدامه كلمات وتهديدات عدواني".

وواصل "أما في ما يخص اللاعبين فقد جرى توقيع غرامة مالية على خليل شمام قيمتها 40 ألف دولار لاستخدامه كلمات مهينة والبصق على حكام المباراة مقابل 20 ألف دولار على عبد الرؤوف بن غيث لاستخدامه كلمات عدوانية بحق حكام المباراة".

وأتم التقرير "أما النادي فقد فرض "كاف" غرامة مالية قيمتها 10 آلاف دولار بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية".