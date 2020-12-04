تقرير تونسي: الإسماعيلي يطعن في المحكمة الرياضية ضد حكم تعويض الجزيري

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 14:37

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - لسعد الجزيري

توجه النادي الإسماعيلي إلى المحكمة الرياضية للطعن في الحكم الذي صدر لصالح لاعبه السابق لسعد الجزيري، وذلك حسب تقرير نشره موقع "فوت 24" التونسي.

وقال التقرير إن النادي الإسماعيلي لجأ إلى المحكمة للطعن في القرار الذي صدر بتغريمه مبلغ 456 ألف دولار لصالح الجزيري كتعويض للاعب.

وحددت المحكمة الرياضية وفقا للتقرير يوم 4 فبراير المقبل للنظر في الطعن الذي تقدم به الإسماعيلي اعتراضا على الحكم الصادر ضده.

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صاحب الـ30 عاما لعب للإسماعيلي في الفترة من يوليو 2018 وحتى يناير 2019. وشارك بقميص الدراويش في 12 مباراة بكل المسابقات وسجل خلالها 3 أهداف.

الجزيري طالب وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق، سلطات تونس بالتدخل للحصول على جواز سفره المحتجز على حد وصفه، من قبل مسؤولي الإسماعيلي رغم فسخ تعاقده.

وقتها نشر اللاعب بيانا في مارس 2019 مطالبا سلطات تونس بالتدخل، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". (طالع التفاصيل)

ورد الإسماعيلي في بيان رسمي، مفندا ما وصفه بـ"مجموعة من الأكاذيب" لا تمت للحقيقة بصلة في ظل انقطاع اللاعب عن التدريبات لأكثر من 20 يوما. (طالع البيان المطول كاملا)

الإسماعيلي
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