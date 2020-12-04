برونو ينافس جريليش وتشيلويل على جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 14:30

كتب : FilGoal

لاعب الشهر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة لاعب شهر نوفمبر 2020، وضمت 6 لاعبين.

وشهدت القائمة ترشيح كل من جاك جريليش لاعب أستون فيلا وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وبن تشيلويل لاعب تشيلسي وأنجلو أوجبونا مدافع وست هام يونايتد وبيير إيميريك هويبيرج لاعب وسط توتنام وجيمس وارد براوز لاعب ساوثامبتون.

ماذا قدم الـ6؟

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برونو فيرنانديز خاض مع مانشستر يونايتد في شهر نوفمبر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وخلق 9 فرص وكانت دقة تمريراته 72%.

أما بن تشيلويل فشارك في 3 مباريات سجل هدفا واستخلص الكرة 3 مرات وشتتها 9 وامتلك دقة تمريرات 86%.

جاك جريليش قائد أستون فيلا قاد فريقه في 4 مباريات سجل هدفين وصنع مثلهما وخلق 11 فرصة وامتلك دق تمريرات تقدر بـ81%.

بيير إيمريك هوييبرج لاعب وسط توتنام شارك في 4 مواجهات قام بـ17 استخلاص للكرة وشتتها 7 ويمتلك دقة تمريرات تقدر بـ89%.

أوجبونا شارك في 3 مباريات سجل هدفا وسدد مرتين على المرمى وقطع الكرة 17 مرة وامتلك دقة تمريرات تقدر بـ80%.

أخيرا، جيمس وارد براوز لاعب ساوثامبتون، شارك في 4 مواجهات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين واستخلص الكرة 11 مرة وامتلك دقة تمريرات تقدر بـ87%.

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