هاني سعيد: أتمنى ضم مصطفى محمد لـ بيراميدز.. ومستحيل نضم لاعبا لإفساد صفقة على منافس

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 13:55

كتب : FilGoal

هاني سعيد - بيراميدز

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إمكانية ضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

ورد على سؤال، "هل يدخل بيراميدز على نفس الخط في نفس الصفقات التي يريد الأهلي ضمها على الأهلي؟".

وقال هاني سعيد: "حاليا لا يوجد أي مفاوضات مع أي لاعب وكوننا قوام الفريق وباق يومان على غلق القيد ولا أعلم ماذا سيحدث في ظل المتغييرات ولا يوجد شيء مستبعد، وراض عن شكل الفريق حتى الآن".

أخبار متعلقة
بيراميدز: فتحي يخضع لعزل منزلي.. ومن غير الوارد إتمام صفقات جديدة بيراميدز يفوز على أهلي بني غازي برباعية وديا بيراميدز: لا نتفاوض مع أمير عادل.. وهذا موقف دونجا ومصطفى فتحي والونش محمود صابر المعار لـ بيراميدز: طموحي الاحتراف الخارجي وتريكة قدوتي

وأضاف "نبيل عماد "دونجا" باق في بيراميدز".

وعن إتمام صفقات تبادلية مع الأهلي: "كان هناك حديث عن صفقة تبادلية ولم تكتمل وفاروق لاعب مهم للفريق وأساسي ونحتاجه وبالنسبة لنا الوضع جيد".

وكان FIlGoal.com قد كشف سابقا عن صفقة تبادلية بين الفريقين تقضي بانتقال أحمد الشيخ لبيراميدز مقابل محمد فاروق للأهلي لكن لم تتم. (طالع التفاصيل)

وأوضح "علاقتنا جيدة جدا بالأهلي والزمالك وعندما نتحدث لضم اللاعبين يكون الأمر بشكل مباشر ولم يحدث أن تحدثنا مع لاعب عقده ساري مع فريقه".

وشدد "لو أردت ضم لاعب سأذهب للحديث مع النادي مباشرة، العلاقة جيدة بين الإدارات لأن العديد لا تصل له هذه النقطة ويشعر أن هناك حساسيات بيننا، محمد مجدي أفشة رحل من بيراميدز إلى الأهلي عقب مفاوضات ولم يحدث مشكلة".

وردا على هل ينافس بيراميدز الأهلي على الصفقات؟ قال: "لم ننظر لمن سينضم إلى الأهلي لنحاول التعاقد معه، هدفنا التعاقد مع اللاعب الذي يعد إضافة لنا ومستحيل نضم لاعب لإفساد صفقة على منافس".

وأكمل "ضممنا شريف إكرامي وأحمد فتحي عقب نهاية تعاقدهما مع الأهلي، ورمضان صبحي من هيدرسفيلد وليس الأهلي عند نهاية إعارته".

وعن إمكانية التعاقد مع ريني فايلر المدير الفني السابق للأهلي رد: "لم نفكر في التعاقد مع فايلر من الأساس، ونفس الأمر باتريس كارتيرون، وعندما رحلا قيل أن بيراميدز السبب".

وواصل "علاقتي بلجنة الكرة الحالية في الزمالك ممتازة ولا توجد أدنى مشكلة في حال حاولنا ضم لاعب من الفريق".

وأتم عن إمكانية ضم مصطفى محمد: "بالنسبة لنا وللكرة المصرية هو المهاجم رقم 1 في مصر، في حال أنه متاح فأتمنى أن أضمه إلى صفوف بيراميدز، لا يوجد ثوابت في الكرة والله أعلم ماذا سيحدث ومن الواضح أنه لا يوجد جديد".

بيراميدز هاني سعيد الأهلي مصطفى محمد الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصر 2021 - اللجنة المنظمة تعلن بداية عملية استخراج تصاريح تغطية بطولة العالم لليد 6 دقيقة | رياضات أخرى
نابولي: جاتوزو سيجدد عقده 11 دقيقة | الدوري الإيطالي
هاني سعيد: أتمنى ضم مصطفى محمد لـ بيراميدز.. ومستحيل نضم لاعبا لإفساد صفقة على منافس 14 دقيقة | الدوري المصري
إنبي: لم تصلنا عروض لـ جاد أو أسامة جلال.. ومصير كريم فؤاد في يد النجوم 15 دقيقة | الدوري المصري
كاسياس مدافعا عن زيدان: أثبت أنه جدير بالثقة.. مدرب رائع 26 دقيقة | الدوري الإسباني
نهضة بركان: لا نمانع خوض السوبر في القاهرة.. ولكن 35 دقيقة | إفريقيا
نيس يعلن إقالة باتريك فييرا وتعيين مساعده مدربا للفريق ساعة | الدوري الفرنسي
ماركا: عودة محلية بعد 20 عاما.. أجيري يقترب من تدريب مونتيري المكسيكي ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي
قد ينال إعجابك