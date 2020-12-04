هاني سعيد: أتمنى ضم مصطفى محمد لـ بيراميدز.. ومستحيل نضم لاعبا لإفساد صفقة على منافس

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إمكانية ضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

ورد على سؤال، "هل يدخل بيراميدز على نفس الخط في نفس الصفقات التي يريد الأهلي ضمها على الأهلي؟".

وقال هاني سعيد: "حاليا لا يوجد أي مفاوضات مع أي لاعب وكوننا قوام الفريق وباق يومان على غلق القيد ولا أعلم ماذا سيحدث في ظل المتغييرات ولا يوجد شيء مستبعد، وراض عن شكل الفريق حتى الآن".

وأضاف "نبيل عماد "دونجا" باق في بيراميدز".

وعن إتمام صفقات تبادلية مع الأهلي: "كان هناك حديث عن صفقة تبادلية ولم تكتمل وفاروق لاعب مهم للفريق وأساسي ونحتاجه وبالنسبة لنا الوضع جيد".

وكان FIlGoal.com قد كشف سابقا عن صفقة تبادلية بين الفريقين تقضي بانتقال أحمد الشيخ لبيراميدز مقابل محمد فاروق للأهلي لكن لم تتم. (طالع التفاصيل)

وأوضح "علاقتنا جيدة جدا بالأهلي والزمالك وعندما نتحدث لضم اللاعبين يكون الأمر بشكل مباشر ولم يحدث أن تحدثنا مع لاعب عقده ساري مع فريقه".

وشدد "لو أردت ضم لاعب سأذهب للحديث مع النادي مباشرة، العلاقة جيدة بين الإدارات لأن العديد لا تصل له هذه النقطة ويشعر أن هناك حساسيات بيننا، محمد مجدي أفشة رحل من بيراميدز إلى الأهلي عقب مفاوضات ولم يحدث مشكلة".

وردا على هل ينافس بيراميدز الأهلي على الصفقات؟ قال: "لم ننظر لمن سينضم إلى الأهلي لنحاول التعاقد معه، هدفنا التعاقد مع اللاعب الذي يعد إضافة لنا ومستحيل نضم لاعب لإفساد صفقة على منافس".

وأكمل "ضممنا شريف إكرامي وأحمد فتحي عقب نهاية تعاقدهما مع الأهلي، ورمضان صبحي من هيدرسفيلد وليس الأهلي عند نهاية إعارته".

وعن إمكانية التعاقد مع ريني فايلر المدير الفني السابق للأهلي رد: "لم نفكر في التعاقد مع فايلر من الأساس، ونفس الأمر باتريس كارتيرون، وعندما رحلا قيل أن بيراميدز السبب".

هاني سعيد: عمرنا ما فكرنا في التعاقد مع فايلر#MBCMASR لو بتحب الكورة والرياضة تابع كواليس وأخبار الكورة المصرية مع #اللعيب من هنا :https://t.co/j1PNDiimrZ pic.twitter.com/ykAQTxZLeF — MBC مصر (@mbcmasr) December 3, 2020

وواصل "علاقتي بلجنة الكرة الحالية في الزمالك ممتازة ولا توجد أدنى مشكلة في حال حاولنا ضم لاعب من الفريق".

وأتم عن إمكانية ضم مصطفى محمد: "بالنسبة لنا وللكرة المصرية هو المهاجم رقم 1 في مصر، في حال أنه متاح فأتمنى أن أضمه إلى صفوف بيراميدز، لا يوجد ثوابت في الكرة والله أعلم ماذا سيحدث ومن الواضح أنه لا يوجد جديد".