مانشستر يونايتد: سنستمر في دعم سولشاير بصفقات الصيف وفقا لخطة محددة

قال إد وودوارد نائب المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد إن فريقه سيستمر في سياسته لدعم أولي جونار سولشاير بالصفقات في الصيف والتي ستفيد الفريق على المدى البعيد خلال عملية البناء. وذلك خلال اجتماع منتدى مشجعي النادي.

وصرح وودوارد قائلا: "ما يحدث في الملعب هو أولويتنا القصوى، والأمر ليس مماثلا في غياب الجماهير، رأينا الكثير من المستويات الجيدة للفريق منذ آخر اجتماع لمنتدى المشجعين".

وواصل "كنا قد خضنا 14 مباراة متتالية بدون خسارة وأنهينا الموسم الماضي بشكل رائع وقدمنا مستوى جيدا ضد باريس سان جيرمان وريد بول لايبزج بعد عودتنا لدوري الأبطال".

وأكمل "بالطبع لاحظنا أن أمامنا عملا قويا قادما لكي نحقق الثبات المرجو للفوز بالبطولات".

وأردف "لكننا نرى علامات إيجابية في الملعب وفي التدريبات تعزز اعتقادنا بتطور العمل الذي قام به أولي جونار سولشاير وطاقمه التدريبي واللاعبين".

واسترسل "أخبرت هذا المنتدى في أبريل أننا ملتزمين بتقوية الفريق، ذلك بجانب التزامنا بالصرف خلال فترة الوباء، أعتقد أننا نفذنا جانبنا من الحديث بجانب قيامنا بصرف مبلغ أكثر من 200 مليون يورو منذ صيف 2019 أكثر من أي فريق أوروبي كبير".

وتابع "سنستمر في دعم أولي كما خططنا، صفقات على المدى البعيد، وتركيزنا الأكبر على سوق الانتقالات".

وأردف "بخصوص المسابقات الأوروبية وتطويرها فإن وقتي مركز للغاية بهذا الشأن".

واستكمل "الحوار كان مركزا على استمرار مباريات منتصف الأسبوع بدون أي تأثير على الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع "نعتقد أن أي تغييرات في المسابقات الأوروبية يجب أن تساهم في تعزيز قوة المسابقات المحلية".

وأتم "ما يمكنني تأكيده هو أننا سنحافظ على استمرارية المباريات بالطريقة التي تألفها الجماهير، سواء كانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أو رابطة الأندية الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وخلال عمليات اتخاذ القرار، لأن الأشهر الثمانية الماضية أوضحت لنا أهمية الجماهير كجزء لا يتجزأ من اللعبة، هذه اللعبة لا شيء بدون الجماهير".

مانشستر يونايتد احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي برصيد 66 نقطة خلف مانشستر سيتي الثاني بـ81 نقطة وليفربول المتصدر بـ99.

الشياطين الحمر عادوا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لموسم، وفازوا ضد باريس سان جيرمان وريد بول لايبزج ثم خسروا من إسطنبول باشاك شهير قبل أن يفوزوا مجددا عليه، ويخسروا من ثان جيرمان. خلال 5 جولات في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويتبقى لمانشستر يونايتد مواجهة وحيدة في دور المجموعات ستحسم أمر صعوده لدرو الـ16 من عدمه ضد ريد بول لايبزج يوم الثلاثاء.