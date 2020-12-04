مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نفاوض مروان الصحراوي مدافع البنزرتي

قال مصدر في النادي الإسماعيلي إن الفريق يفاوض حاليا مروان الصحرواي لاعب فريق البنزرتي التونسي، لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة القيد الحالية. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "نفاوض المدافع التونسي مروان الصحراوي لاعب البنزرتي، وذلك رغبة في تدعيم القدرات الدفاعية في الفريق".

وواصل "إتمام التفاوض مع اللاعب يتوقف على تسويق المهاجم الغيني بيكيتي سيلفا، إذ نمتلك 5 لاعبين أجانب حاليا".

وكان FilGoal.com قد علم يوم الخميس أن الإسماعيلي يسعى لتسويق بيكيتي سيلفا لضم مدافع تونسي. (طالع التفاصيل)

الصحراوي صاحب الـ24 عاما يحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية، وانضم إلى البنزرتي في صفقة انتقال مجانية قادما من فريق جيماريتش ب في صيف 2018.

ويجيد الصحراوي اللعب في مركز قلب الدفاع ومحور الارتكاز والظهير الأيسر.

الصحراوي لعب مع البنزرتي في 23 مباراة في كل المسابقات خلال الموسم الماضي وسجل هدفا.

ويضم الإسماعيلي في الوقت الحالي خمسة لاعبين أجانب، هم بينسون شيلونجو وبيكيتي وتم قيدهما في القائمة الأولى، وأري بابل ورضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف وسيتم قيدهم في القائمة الثانية بجانب أحمد مصطفى.

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق ضم كل من رضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف وأري بابل وأحمد مصطفى ومحمد عادل.

و أرسل النادي الإسماعيلي قائمته التي ضمت 21 لاعبا قبل غلق فترة القيد الأولى للموسم الجديد من الدوري المصري 2020-2021، يوم الإثنين. (تعرف على القائمة كاملة)