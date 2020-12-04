مواعيد مباريات الجمعة 4 ديسمبر 2020.. المقاولون يواجه أرتا سولار في الكونفدرالية

يواجه فريق المقاولون العرب نظيره أرتا سولار 7 ضمن إياب منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية. وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بفوز المقاولون بنتيجة 1-0 في جيبوتي. ويقام اللقاء في الثامنة مساء.

ويستضيف نيم أولمبيك نظيره أولمبيك مارسيليا ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الفرنسي، في العاشرة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 6".

ويحل سيلتا فيجو ضيفا على أتليتك بلباو في العاشرة مساء، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من الدوري الإسباني ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 3".

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