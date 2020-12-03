مورينيو: عدم الخسارة على ملعبي ضد أرسنال؟ أرقام من الماضي.. أرتيتا مدرب جيد ولكن

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن الأرقام التي حققها ضد أرسنال أصبحت من الماضي ولا تعني شيئا لمواجهة الفريقين المقبلة في الدوري.

وصرح مورينيو حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "رقم عدم الخسارة على ملعبي ضد أرسنال؟ لا يعني شيئا مطلقا لهذه المباراة، إنه تاريخ وهذا كل ما في الأمر، لا أهتم حقا".

وواصل "حينما ذهبت إلى نيوكاسل في المرة الماضية، كان السؤال أنني لم أفز طيلة مسيرتي قط هناك، ولم أهتم حول ذلك الأمر كذلك".

مورينيو استضاف أرسنال أكثر من 10 مرات حينما كان مدربا لتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام، ولم يذق طعم الخسارة قط، إذ فاز 6 مرات وتعادل 4.

وعند سؤاله عن وصف إريك داير لاعب توتنام لميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بـ"واحد من أكثر المدربين الواعدين وإثارة في أوروبا" قال مورينيو: "لا أعرف كل المدربين الشباب في أوروبا، لذا سيكون من الصعب للغاية أن أقول إن أرتيتا أفضلهم".

وأكمل "هل أرتيتا مدرب جيد؟ مدرب موهوب؟ فاز ببطولة هامة في أشهره القليلة الأولى كمدرب".

وتابع "لا يمكننا أن ننكر ذلك، لكي تكون مدربا لأرسنال فهذا يعني أنك جيد، وإن لم تكن كذلك فلن تصبح مدربا للنادي".

وأتم "لذا نعم، أرتيتا مدرب جيد، لكنني أرغب في احترام المدربين الآخرين، خاصة الذين لا أعرفهم جيدا وقد يكونون موهوبين تماما".

ويستعد أرسنال لمواجهة مضيفه توتنام في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.