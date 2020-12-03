قائد ليفربول: فوز وولفرهامبتون على أرسنال سيصعب مباراتنا ضد الذئاب

يرى جوردن هندرسون قائد ليفربول أن فوز وولفرهامبتون الأخير على أرسنال سيزيد من صعوبة لقاء الحمر ضد الذئاب.

ويلعب حامل لقب الدوري الإنجليزي ضد وولفرهامبتون ضمن الجولة 11 من المسابقة على ملعب أنفيلد يوم الأحد المقبل.

وقال هندرسون في تصريحات لموقع ناديه: "علينا بذل أفضل ما في وسعنا والتعافي والاستعداد لمباراة صعبة لأن وولفرهامبتون فريق جيد".

وأضاف "لقد حققوا فوزا ثمينا في الجولة الماضية على أرسنال، لذا سيكونون على أهبة الاستعداد لنا".

وواصل "هي مباراة صعبة أخرى بالنسبة لنا لكننا سنتعافى ونستعد لها".

وتحدث هندرسون عن فوز ليفربول على أياكس في دوري أبطال أوروبا بقوله "فوز كبير للغاية ومهم. اعتقد أن اللاعبين كانوا ممتازين".

وأكمل "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. ربما كان بإمكاننا تسجيل هدفين أو أكثر، خاصة في الشوط الثاني".

وأتم "أنا سعيد حقاً بأداء وشخصية الفريق مع نكسات الإصابات التي تعرضنا لها مؤخرا، لكن الاستمرار في القتال والحصول على النقاط الثلاث وتصدر المجموعة أمر كبير بالنسبة لنا، لذلك أنا سعيد للغاية".

واقتنص ليفربول صدارة المجموعة الرابعة ليؤمن مكانه في دور الـ16 قبل الجولة الأخيرة، بفضل هدف كورتيس جونز.