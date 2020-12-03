خبر في الجول - الإسماعيلي يبحث عن عروض لتسويق بيكيتي لضم مدافع تونسي

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 14:32

كتب : ياسر الشريف

بيكيتي سيلفا - الإسماعيلي - الرجاء

يبحث الإسماعيلي عن عروض لتسويق لاعبه الغيني بيكيتي سيلفا، وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر في مجلس إدارة النادي.

وعلم FilGoal.com أن ذلك يأتي لرغبة النادي في قيد مدافع تونسي يحاول التعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويضم الإسماعيلي في الوقت الحالي خمسة لاعبين أجانب، هم بينسون شيلونجو وبيكيتي وتم قيدهما في القائمة الأولى، وأري بابل ورضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف وسيتم قيدهم في القائمة الثانية بجانب أحمد مصطفى.

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وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق ضم كل من رضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف وأري بابل وأحمد مصطفى.

و أرسل النادي الإسماعيلي قائمته التي ضمت 21 لاعبا قبل غلق فترة القيد الأولى للموسم الجديد من الدوري المصري 2020-2021، اليوم الإثنين. (تعرف على القائمة كاملة)

ويبحث الإسماعيلي عن المزيد من التعاقدات لإتمام قائمته من أجل الموسم الجديد 2020-2021.

في الدوري الإسماعيلي
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