مساعد كلوب يكشف سر نجاح صلاح

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 13:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بأحد أهدافه مع ليفربول في ليدز يونايتد

أسهب بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب مدرب ليفربول في الإشادة بالنجم المصري محمد صلاح مهاجم الحمر، وأوضح أنه أكثر من مجرد مهاجم هداف.

وقال لايندرز في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "صلاح هداف موهوب، مخيلته وحدسه في اللحظات الحاسمة رائعان".

وأضاف "الطريقة التي يحتفظ بها بالكرة في أصعب المواقف وإيجاد طريقة للتسجيل هو ما يميزه".

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وأردف المدرب الهولندي "العديد من اللاعبين يمتلكون هذا، ولكن ليس الكثير منهم يمتلكه باستمرار".

وتابع "لذلك صلاح ضمن أفضل لاعبي العالم. الأمر كله يتعلق بعقلية عدم العطاء بأقل من ذلك".

وواصل "بالنسبة لي ما يميز صلاح أكثر من تسجيل الأهداف هو ما يفعله يوميا في النادي، فهو ذو شخصية مميزة، ومثل أعلى للجميع".

وشدد "إنه يستثمر الكثير من الوقت في التدريبات، ويتعامل مع جسده بشكل جيد، طموحاته عالية لكن سلوكياته في التدريب أعلى، وهذا هو السر الأهم في نجاح صلاح".

وأشار ليندرز إلى أن الدولي المصري ليس مجرد مهاجم يسجل الأهداف فقط، بل صنع 40 هدفا منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017، فضلا عن 104 أهداف سجلها خلال 168 مباراة.

واستمر "صلاح أكثر بكثير من مجرد مهاجم بالنسبة لنا، فطريقتنا في اللعب تجعل كل لاعب مسؤول عن كل شيء، ولذلك يصبح في بعض الأحيان صانع ألعاب أيضا".

وأتم "أهم خصائص النجوم هي أنهم يعرفون ما الذي يجعل الفريق يصل إلى أعلى المستويات".

الدولي المصري هو هداف ليفربول هذا الموسم حتى الآن برصيد 10 أهداف في كل المسابقات.

ويستعد ليفربول لملاقاة وولفرهامبتون ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

محمد صلاح ليفربول
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