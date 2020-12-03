أحمد زيزو: ليس لدي وكيل

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 13:33

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - الأهلي

نفى أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك امتلاكه وكيل لاعبين وذلك عبر حسابه الرسمي.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وكتب زيزو عبر حساب انستجرام الخاص به: "ليس لدي وكيل".

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يأتي ذلك بعدما ادعى محمد حبشي وكيل اللاعبين أنه وكيل زيزو ونفى حصول اللاعب على عروض الفترة الأخيرة.

وكان حبشي قد شدد على أن عقد زيزو مستمر مع الزمالك لمدة عامين ولا يفكر اللاعب في الرحيل عن النادي.

ونفى حبشي كل ما أثير عن سعي الأهلي لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وشدد حبشي أن زيزو إذا رغب في الرحيل فسيكون ذلك من أجل الاحتراف الخارجي بعد موافقة الزمالك. (تصريحاته كاملة)

ولعب زيزو مع الزمالك في 69 مباراة منذ انضمامه في يناير 2019 وساهم في 20 هدفا.

وسجل زيزو 10 أهداف مع الفريق الأبيض كما صنع مثلهم خلال الموسم ونصف موسم الذي قضاهم مع الزمالك حتى الآن.

الزمالك زيزو
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