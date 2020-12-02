وكيله لـ في الجول: الأهلي لم يطلب زيزو.. اللاعب سعيد في الزمالك

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 20:19

كتب : إبراهيم رمضان

حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - الزمالك - الأهلي

قال محمد حبشي وكيل أعمال أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك إن الأهلي لم يسع لضم الأخير مطلقا.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث حبشي لـFilGoal.com قائلا: "كل ما يثار عن سعي الأهلي لضم زيزو غير صحيح على الإطلاق".

وواصل "عقد زيزو مع الزمالك مستمر لعامين ولا يفكر في الرحيل عن النادي وتركيزه كله منصب مع الفريق على الموسم المقبل".

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وتابع "زيزو يرغب في الحفاظ على علاقة الحب بينه وبين جمهور الزمالك".

وأضاف "لو زيزو سيرحل عن الزمالك فسيكون من أجل الاحتراف الخارجي وعن طريق الحصول على موافقة النادي".

قبل أن يستدرك حبشي حديثه ويتم "لكن كما قلت من قبل هو تركيزه حاليا منصب على الموسم المقبل مع الزمالك".

اللاعب صاحب الـ24 عاما انضم للزمالك قادما من مورينسي البرتغالي في يناير من عام 2019.

وشارك زيزو مع الزمالك في 69 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع مثلهم.

وتوج زيزو مع الزمالك بالكونفدرالية والسوبرين الإفريقي والمصري.

الزمالك زيزو الأهلي
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