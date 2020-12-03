موسيماني: سيرينو يرغب في الرحيل والانضمام إلى الأهلي

قال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي إن هناك مفاوضات من فريقه من أجل ضم جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صنداونز، مشيرا إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل والانضمام إليه. وذلك في تصريحات لاتحاد صحافيي كرة القدم في جنوب إفريقيا.

وصرح موسيماني قائلا: "كما تعرفون الأهلي كان يستفسر حول إمكانية ضم سيرينو منذ أن كنت مدربا لماميلودي صنداونز، تلك حقيقة".

وواصل "إنه مجرد تصور سائد بأنني فقط من أريد سيرينو لأنني مدرب الفريق الآن".

وأكمل "سيرتبط الأمر بي دوما، لست غاضبا من ذلك لأن ذلك سيظل موجودا دائما".

وتابع "تكتبون مثل هذه الأمور طيلة الوقت، كتبتم في وقت سابق أنني من أخبرت سيرينو أنه لا يجب أن يرحل ويساعدنا في الفوز بالنجمة الثانية (لقب دوري الأبطال الثاني)، كنت ذلك الشخص".

وأردف "يتحدثون دوما عن سيرينو هنا، وتلك أول مرة أتحدث معكم عن الأمر".

وكانت صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية قد أوضحت أن اللاعب يرغب بشدة في الرحيل عن النادي والعمل مجددا مع بيتسو موسيماني في الأهلي.

وأشار التقرير الجنوب إفريقي إلى أن النادي لا يمانع في رحيل اللاعب لكن يريد الاستفادة المالية.

وعلم FilGoal.com من مصدر في نادي صنداونز أن النادي لن يترك لاعبه يرحل بأقل من 3 ملايين دولار. (طالع التفاصيل)

وتحدث موسيماني عن اهتمام الأهلي بضم سيرينو قائلا: "نعم الأهلي يريد سيرينو، تحدثوا بشكل رسمي مع صنداونز، وهذا كل ما في الأمر، لا أريد إخباركم العديد من الأشياء التي تحدث".

وواصل "رئيس صنداونز كان هنا في مصر، داني جوردان رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم أخبرني، أن باتريس موتسيبي كان معه، لكننا لم نلتق".

وأتم "ربما لأنه كان مشغولا، لكن لا يمكنكم إخباري أنه لم تكن هناك أي محادثات أبدا على أي مستوى من أجل سيرينو، أعلم ذلك الأمر لأنني أعرف ما يدور، سيرينو يرغب في الرحيل والانضمام للأهلي".

ولم يشارك سيرينو في أي مباراة مع صنداونز في الدوري هذا الموسم، بعدما تعرض للإصابة في أكتوبر الماضي في الركبة لكن اللاعب بدأ في التدريبات مع الفريق ومن المتوقع عودته للمباريات خلال الأيام المقبلة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أشار إلى إمكانية تأجيل صفقة الأوروجواياني سيرينو إلى يناير المقبل. (طالع التفاصيل)

وفي الموسم الماضي لعب سيرينو مع صنداونز 41 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 13 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.