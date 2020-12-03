شكوك حول لحاق راشفورد بلقاء وست هام

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بمباراة فريقه ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وأصيب راشفورد في المباراة التي خسرها يونايتد على يد باريس سان جيرمان بنتيجة 1-3 في دوري أبطال أوروبا.

وقال أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الإصابة في كتف راشفورد".

وأضاف المدرب النرويجي "دعونا نرى مدى سرعة تعافيه".

وتابع سولشاير "نأمل أن يكون جاهزا لمباراة وست هام يوم السبت".

وعاقب نيمار منافسه مانشستر يونايتد على إهداره للفرص فسجل هدفين قاد بهما فريقه باريس سان جيرمان لفوز مثير وهام في ملعب أولد ترافورد بخامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

افتتح نيمار أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة.

وأدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد في الدقيقة 32.

وتقدم ماركينيوس لسان جيرمان في الدقيقة 69، قبل دقيقة من طرد فريد لاعب يونايتد لحصوله على إنذارين.

وقتل نيمار آمال يونايتد في العودة بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة وصل رصيد سان جيرمان إلى تسع نقاط يتساوى بهم مع يونايتد ولايبزيج.

ولكن بسبب المواجهات المباشرة فإن سان جيرمان سيتصدر المجموعة يليه يونايتد ثم لايبزيج.

فيما يأتي إسطنبول باشاك شهير رابعا بثلاث نقاط.

وفي الجولة الأخيرة سيستضيف سان جيرمان منافسه باشاك شهير، فيما يحل يونايتد ضيفا على لايبزيج في ألمانيا.