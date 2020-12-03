شكوك حول لحاق راشفورد بلقاء وست هام

الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 12:19

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بمباراة فريقه ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وأصيب راشفورد في المباراة التي خسرها يونايتد على يد باريس سان جيرمان بنتيجة 1-3 في دوري أبطال أوروبا.

وقال أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الإصابة في كتف راشفورد".

أخبار متعلقة
جيرو التاريخي يُدمر إشبيلية برباعية ويؤمن الصدارة لتشيلسي رونالدو 750 يزين انتصار يوفنتوس على كييف.. وبرشلونة يتفوق بثلاثية في 28 دقيقة نيمار يعاقب يونايتد على إهداره للفرص.. سان جيرمان ينتصر وصراع مثير مُنتظر لايبزج يخطف فوزا قاتلا ويشعل صراع التأهل.. وهاتريك كافيتشي يضعه رفقة بيل ورونالدو

وأضاف المدرب النرويجي "دعونا نرى مدى سرعة تعافيه".

وتابع سولشاير "نأمل أن يكون جاهزا لمباراة وست هام يوم السبت".

وعاقب نيمار منافسه مانشستر يونايتد على إهداره للفرص فسجل هدفين قاد بهما فريقه باريس سان جيرمان لفوز مثير وهام في ملعب أولد ترافورد بخامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

افتتح نيمار أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة.

وأدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد في الدقيقة 32.

وتقدم ماركينيوس لسان جيرمان في الدقيقة 69، قبل دقيقة من طرد فريد لاعب يونايتد لحصوله على إنذارين.

وقتل نيمار آمال يونايتد في العودة بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة وصل رصيد سان جيرمان إلى تسع نقاط يتساوى بهم مع يونايتد ولايبزيج.

ولكن بسبب المواجهات المباشرة فإن سان جيرمان سيتصدر المجموعة يليه يونايتد ثم لايبزيج.

فيما يأتي إسطنبول باشاك شهير رابعا بثلاث نقاط.

وفي الجولة الأخيرة سيستضيف سان جيرمان منافسه باشاك شهير، فيما يحل يونايتد ضيفا على لايبزيج في ألمانيا.

ماركوس راشفورد أولي جونار سولشاير مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
كوبا ليبرتادوريس - بقميص مارادونا.. تيفيز يقود بوكا جونيورز لفوز ثمين على إنترناسيونال 14 دقيقة | أمريكا
عبد الحفيظ لـ في الجول: تحول عينة محمد شريف إلى سلبية من فيروس كورونا 14 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك ينتظر مقدم تعاقده مع الشركة الراعية لحل الأزمة المالية 29 دقيقة | الدوري المصري
شكوك حول لحاق راشفورد بلقاء وست هام 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: السوبر الإفريقي 18 ديسمبر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
محمود صابر المعار لـ بيراميدز: طموحي الاحتراف الخارجي وتريكة قدوتي ساعة | مصر
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: سيراميكا كليوباترا توصل لاتفاق نهائي لضم لاعب الترجي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - فيفا يخطر الاتحاد المصري بالموعد الأقصى لإرسال لائحة النظام الأساسي 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 2 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 3 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 4 الأهلي يعلن عقوبة كاف بشأن الشحات وموقفه من السوبر الإفريقي
قد ينال إعجابك