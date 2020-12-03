تقرير مغربي: السوبر الإفريقي 18 ديسمبر

كشف موقع "Le360 سبورت" المغربي عن موعد إقامة مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل دوري الأبطال ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.

وقال الموقع المغربي "يسير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في اتجاه تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان لتقام يوم 18 دسمبر الجاري بالقاهرة بدلا من 10 من الشهر ذاته".

وأضاف التقرير "ومن لمنتظر أن يعلن كاف عن إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر باستاد القاهرة".

وقال مازن مرزوق لـFilGoal.com في وقت سابق: "حتى الآن لم نتلق أي خطابات تفيد بتحديد موعد للسوبر الإفريقي".

وشدد "كل المواعيد المنتشرة حاليا للقاء غير صحيحة على الإطلاق".

وكان نادي نهضة بركان قد رفض اللعب في القاهرة من خلال تصريحات كتابي الحسين المتحدث الرسمي باسم النادي إذ قال لقناة النهار: "ذا حدد كاف لعب مباراة السوبر في القاهرة، نرفض هذا الأمر بشكل قاطع".

بينما استبعد مصدر في الاتحاد الإفريقي إمكانية نقل المباراة من القاهرة في تصريحاته لـ FilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "نستبعد نقل السوبر الإفريقي لأرض محايدة، القرار تم التصديق عليه بإقامة اللقاء في مصر من اللجنة التنفيذية ولجنة الطوارئ، ونقله صعب للغاية حاليا".

وفاز نهضة بركان بالكونفدرالية على حساب بيراميدز، أما الأهلي فحصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب غريمه الأزلي، الزمالك.