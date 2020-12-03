تقرير تونسي: المثلوثي يتقدم بشكوى ضد الصفاقسي

تقدم حمزة المثلوثي ظهير الزمالك الجديد شكوى ضد ناديه السابق الصفاقسي التونسي، لدى لجنة النزاعات التابعة للجامعة التونسية.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الصفاقسي

ووفقا لموقع "فووت 24 التونسي" فأن المثلوثي "يطالب بمستحقاته المالية المتأخرة والتي بلغت ما يقارب 400 ألف دينار (يعادل 2 مليون و300 ألف جنيه مصري) ومن المنتظر الحسم في الملف أواخر شهر ديسمبر الجاري".

وارتدى المثلوثي قميص الأبيض والأسود بين 2016 وحتى يوليو 2020.

وحقق الظهير الأيمن مع الفريق لقب كأس تونس في 2019.

وكان المثلوثي قد شارك في تدريبات الزمالك لأول مرة يوم الأحد الماضي، وذلك قبل مواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر التي انتهت بخسارة الفارس الأبيض بنتيجة 3-1.

وتعاقد الزمالك مع المثلوثي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع الصفاقسي التونسي.

وتواجد صاحب الـ28 عاما في مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أيام.

المثلوثي لعب 28 مباراة دولية مع منتخب تونس صنع خلالها 3 أهداف.