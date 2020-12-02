الشيخ: لم أوقع لأي ناد

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 23:51

كتب : أحمد شاكر

أحمد الشيخ - الأهلي - الإسماعيلي

شدد أحمد الشيخ لاعب الأهلي، الذي أنهى تعاقده مع النادي بالتراضي، أنه لم يوقع لأي ناد حتى الآن.

أحمد الشيخ

النادي :

وقال الشيخ عبر فيسبوك: "مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ".

وأردف “أشكر النادي الأهلي وجمهوره على الفترة التي قضيتها في النادي وأتمنى لهم التوفيق".

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وشدد "في أوقات الأخبار غير الصحيحة تكون مقصودة أو لمصالح شخصية، الله عالم بكل شيء".

وأكمل حتى الآن لم أوقع لأي فريق، إن شاء الله سألحق بأحد الأندية قبل غلق باب القيد".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الشيخ قد وقع للزمالك بعد ساعات من رحيله عن الأهلي.

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وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق رفع اسم أحمد الشيخ من قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

الشيخ صاحب الـ 28 عاما شارك في 30 مباراة الموسم الجاري سجل 5 وصنع 3 في جميع المسابقات.

إجمالا خاض الشيخ 59 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4.

وخرج الشيخ معارا إلى مصر للمقاصة والاتفاق السعودي خلال ارتداءه قميص الأهلي.

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