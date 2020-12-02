في الجول يكشف – الموقف الحالي لـ الزمالك وبيراميدز من أحمد الشيخ

أبدى الزمالك وبيراميدز اهتماما مبدئيا بضم الجناح الذي أنهى الأهلي عقده معه بالتراضي، أحمد الشيخ.

إلا أن تفاصيل اهتمام الناديين مختلفة إلى حد كبير..

بالنسبة للزمالك، فإن الشيخ كما علم FilGoal.com في وقت سابق قد تم عرضه على النادي من قبل بعض المقربين من اللاعب.

ومن المنتظر أن تستطلع لجنة الكرة في الزمالك رأي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق في ضم الشيخ، قبل أي تحرك رسمي لضمه حسبما علم FilGoal.com.

أما بيراميدز، فعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي أن الشيخ الذي أراد بيراميدز ضمه في صفقة تبادلية مع محمد فاروق إبان تواجد جناح مصر للمقاصة السابق في الأهلي، مازال الصورة، وأن أمر انضمام الشيخ لبيراميدز لم يغلق بعد.

ولكن حتى الآن، لم يحدث أي تحرك رسمي من الناديين تجاه الشيخ، قبل 4 أيام من انتهاء فترة القيد المحلية.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق رفع اسم أحمد الشيخ من قائمة الأهلي المحلية والإفريقية للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

الشيخ صاحب الـ 28 عاما شارك في 30 مباراة الموسم الجاري سجل 5 وصنع 3 في جميع المسابقات.

إجمالا خاض الشيخ 59 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4.

وخرج الشيخ معارا إلى مصر للمقاصة والاتفاق السعودي خلال ارتداءه قميص الأهلي.