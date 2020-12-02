خبر في الجول – تعرف على الموقف الحالي بين صالح جمعة والزمالك

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 20:08

كتب : FilGoal

صالح جمعة - جيرالدو - الأهلي

هل يتفاوض صالح جمعة لاعب الأهلي السابق مع الزمالك للانضمام إليه خلال سوق الانتقالات الجارية في صفقة انتقال حر؟

حسبما علم FilGoal.com فإن صالح جمعة لم يُعرض على الزمالك فكرة ضمه حتى الآن، سواء بالشق الإداري أو الجهاز الفني.

هذا بالإضافة لوجود بعض التحفظات من قبل بعض أعضاء الزمالك على ضم صالح حاليا نظرا لعدم مشاركته مع الأهلي لفترة كبيرة.

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وكان عبد الرحمن مجدي وكيل صالح جمعة أعلن لـFilGoal.com فسخ تعاقد اللاعب مع الأهلي بالتراضي.

وأضاف "حصل صالح على الاستغناء النهائي وأمامه عدد من العروض الكبيرة محليا وخارجيا أبرزها في البرتغال".

وأكمل "غلق باب القيد في أوروبا حاليا يعطل احترافه، الأقرب اتفاقه على أحد العروض المحلية".

وكان صالح انضم للأهلي من إنبي في صيف 2015، ولكنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي في الفريق بشكل دائم، إذ تباينت مشاركاته على مدار أعوامه الـ5 مع الأهلي.

وخلال تلك الفترة، شارك صالح في 72 مباراة مع الأهلي وسجل 12 هدفا وصنع 13.

كما انتقل معارا للفيصلي السعودي في يناير 2018.

صالح جمعة الزمالك
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